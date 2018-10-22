'Aşık' kadınlardan mini konser

TED-YAR DER bahçesindeki müzik dinletisi yoğun ilgi gördü. Gecede, Âşık Veysel'in öğrencisi 'Aşık Sarıcakız' olarak tanınan sanatçı İlkin Manya ile öğrencisi 'Aşık Karacakız' olarak bilinen Maral Erdal sevilen türküleri seslendirdi. Sahneye ilk olarak Maral Erdal çıktı. Sazıyla, sözüyle türkü severleri hem duygulandırdı hem de neşelendiren Erdal, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

İlkin Manya ise seslendirdiği türkülerin hikâyelerini anlattı. Âşık Sarıcakız- Aşık Karacakız daha sonra izleyenlerin de eşlik etmesiyle mini konser verdi.

TED-YAR DER Başkanı Adem Atar sazlarıyla, sözleriyle unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçılar Aşık Sarıcakız ile öğrencisi Aşık Karacakız'a çiçek sundu.