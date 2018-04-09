Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para ödemeyecek
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para...
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz...
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor

Asia Beach'te önemli buluşma

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 5-8 Nisan tarihleri arasında 'Dostluk İçin Spor' sloganıyla Alanya'da gerçekleştirildi

Asia Beach'te önemli buluşma

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 5-8 Nisan tarihleri arasında 'Dostluk İçin Spor' sloganıyla Alanya'da gerçekleştirildi

09 Nisan 2018 Pazartesi 21:40
Asia Beach'te önemli buluşma
banner404

Asiye ELİAÇIK

ASİA Beach Otel'de düzenlenen kongreye Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Erdal Zorba'nın yanısıra spor eğitmenliği dünyasının önemli isimleri de katıldı. Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına organizasyon hakkında bilgiler veren Zorba, etkinliği düzenlemekteki en büyük amaçlarının insanlara sporun önemini anlatabilmek olduğunu söyledi.
'AMACIMIZ SAĞLIKLI BİREYLER YETİŞMESİ'
7'den fazla uluslararası kongre yaptığını dile getiren Zorba, Alanya'da gerçekleştirilen kongre hakkında şunları söyledi: "Bizim amacımız spor camiasını bir araya getirmek. Biz zaten çok eserler ortaya çıkarıyoruz. Buradaki asıl amaç duayenleri unutmamak. Biz onları böyle yad edip analım ki, ilerleyen süreçte de bizi böyle yaşatsınlar. Bu kongrenin tek hedefi sloganımızda da belirttiğimiz gibi 'Dostluk için spor.' Amacımız insanların kendisiyle barışık olması, kendini sevmesi, kusur görmemek ve insanları birleştirmek. Türkiye'de hem bedenen, hem zihnen, hem de sosyal açıdan sağlıklı insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Alanya'daki kongremize de birçok duayen, profesör, dekan, birçok kişi katılım gösterdi. Bir aile gibi olduk bu süreçte. Katkı gösteren herkese çok teşekkür ediyorum."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Herkes İçin Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hacıince'nin öyküsünü yazdı
Hacıince'nin öyküsünü yazdı
Alanya'da 'Nevruz' coşkusu
Alanya'da 'Nevruz' coşkusu
Dikkat! Alanya'da su kesintisi uyarısı
Dikkat! Alanya'da su kesintisi uyarısı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim