Asia Beach'te önemli buluşma

Asiye ELİAÇIK

ASİA Beach Otel'de düzenlenen kongreye Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Erdal Zorba'nın yanısıra spor eğitmenliği dünyasının önemli isimleri de katıldı. Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına organizasyon hakkında bilgiler veren Zorba, etkinliği düzenlemekteki en büyük amaçlarının insanlara sporun önemini anlatabilmek olduğunu söyledi.

'AMACIMIZ SAĞLIKLI BİREYLER YETİŞMESİ'

7'den fazla uluslararası kongre yaptığını dile getiren Zorba, Alanya'da gerçekleştirilen kongre hakkında şunları söyledi: "Bizim amacımız spor camiasını bir araya getirmek. Biz zaten çok eserler ortaya çıkarıyoruz. Buradaki asıl amaç duayenleri unutmamak. Biz onları böyle yad edip analım ki, ilerleyen süreçte de bizi böyle yaşatsınlar. Bu kongrenin tek hedefi sloganımızda da belirttiğimiz gibi 'Dostluk için spor.' Amacımız insanların kendisiyle barışık olması, kendini sevmesi, kusur görmemek ve insanları birleştirmek. Türkiye'de hem bedenen, hem zihnen, hem de sosyal açıdan sağlıklı insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Alanya'daki kongremize de birçok duayen, profesör, dekan, birçok kişi katılım gösterdi. Bir aile gibi olduk bu süreçte. Katkı gösteren herkese çok teşekkür ediyorum."