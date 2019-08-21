Asfaltlama ve onarım sürüyor

YAKLAŞIK 1 kilometre olarak planlanan sıcak asfalt çalışmasının bu hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Alanya Belediyesi, yol genişletme ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Okurcalar Mahallesi, Yazda Caddesi’nde başlatılan sıcak asfalt çalışmasının bu hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor. Alanya Belediyesi, merkez mahallelerde asfalt çalışmasını sürdürürken, diğer yandan da kırsal mahallelerde yol genişletme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Yol genişletme ve altyapı çalışmaları, Tepe, Mahmutseydi Taşdibi Mevkii, Çamlıca Mahallesi Eğrikaya bölgesi ve Oba Mahallesi Bucakoluk Mevkii ile Asmaca-Gedevet yolunda sürdürülüyor.