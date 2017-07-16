Asfalt Mahmutseydi'yi memnun etti

Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin geride kalan son 3 yılda Alanya'ya kazandırdığı hizmetler vatandaşın takdirini toplamaya devam ediyor. Şehir merkezi ve kırsala yapılan alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra; Türkler Mahallesi'ne 100 milyon TL'ye inşa edilen Toptancı Hali Kompleksi, Uğrak Mahallesi'nde açılan Kadınlar Plajı, Çevreyolu'ndaki Telekom ve Ticaret Lisesi kavşağına yapılan 56 milyon TL bedelli proje ile göz dolduran Büyükşehir, asfalt çalışmalarıyla da vatandaştan tam not alıyor. Son olarak Alanya'nın en yakın ve yerli yabancı turistlerin de en çok rağbet ettiği yaylalardan olan Mahmutseydi'de yapılan sıcak asfalt çalışması bölge halkını memnun etti.

BÖLGE HALKI TEŞEKKÜR ETTİ

Hafta sonu İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir'le asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'e teşekkür eden bölge sakinleri, "Büyükşehir, Mahmutseydi'ye iyi geldi" yorumu yaptılar. Kadıpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Öner ise Güney ve Akdemir ile belediye personelini, işletmeciliğini üstlendiği Park Orman'da ağırlayarak bölgeye verilen hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Mahmutseydi'de ikamet eden Hilmi Gümüş adlı bir vatandaş, "Asfalt çok güzel olmuş, emeğinize sağlık. Yolu Pazar günü test ettim, süper olmuş" derken, Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, "Gerçekten çok güzel bir hizmet. Taşatan'ın kalan kısmının da bu sene asfaltlanması diliyorum" dedi.

'MEDENİYLETLE TANIŞTIK'

Alanya'nın tanınmış simalarından olan İbrahim Işık da Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ve Hüseyin Güney'e teşekkür etti. Işık, "Yayla yolumuzun sıcak asfalta kavuşmasından dolayı, bir anlamda medeniyetle tanışmamızdan dolayı Gedevet Yaylası sakinleri olarak teşekkür ederiz" diye konuştu. Öte yandan geçen hafta sonu Alanya'ya gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin'in, Hüseyin Güney ve AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ile görüşerek, Ahmet Tokuş ve Atatürk Bulvarı üzerine uygulanacak yeni projenin detaylarını görüştüğü öğrenildi. Kasım ayında başlanacak proje kapsamında, iki bulvarın güney kısmı trafiğe kapatılıp kent mobilyaları ile süslenip makyaj yapılacak, kuzey kısmı ise orta refüj daraltılarak çift şeritli yol haline getirilecek.