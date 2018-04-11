Aşçılar sezona 'Merhaba' dedi

Yasin ARAZ

LEMAN Kültür'de düzenlenen kahvaltı organizasyonuna onur konuğu olarak Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, HOTED Eğitim Komitesi Başkanı Sema Yorutur, Yalçınlar Otel Ekipmanları Müdürü Zeki Korkmaz, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Yönetimi, otel müdürleri, tedarikçi firmaların temsilcileri, AKTAD Onursal Başkanı Nail Özden’in yanısıra çok sayıda şef ve turizmci katıldı. Konuklarını kapıda karşılayan AKTAD Başkanı Fatih Saray, Nail Özden ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere davete katılan tüm konuklara teşekkür edip, 2018 turizm sezonunun tüm turizm camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi.