Aşçılar Bayramı böyle kutlandı

AKDENİZ Profesyonel Aşçılar Birliği (AKPAB), 15 Nisan Aşçılar Bayramı'nı kutladı. Kutlamalar bu yıl, Afrin Harekatı ve Afrin şehitleri nedeniyle buruk gerçekleşti. Atatürk Anıtı'nda toplanan AKPAB üyeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Bu yıl 42'ncisi kutlanan bayramı birlik olarak 20'nci kez kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden AKPAB Başkanı Şinasi Karanlıkoğlu, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Karanlıkoğlu "AKPAB olarak 20'ncisini kutladığımız 15 Nisan Aşçılar Bayramı ülkemize, milletimize, hayırlı olsun. Türkiye, farklı kültürlerle zenginleşerek gelişmiş, insanlık tarihine damga vurmuş bir medeniyetin mirasçısıdır. Ecdadımız, mimariden musikiye, görsel sanatlardan edebiyata kadar kültürün her alanında çok önemli eserler ortaya koymuştur. Bunlardan biri de mutfaklarımızdır.

'MİRASLARIMIZA SAHİP ÇIKAMIYORUZ'

Bu büyük mirasa, hakkıyla sahip çıkabildiğimizi söyleyebilmemiz ise maalesef çok zor. Birkaç rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum, ülkemizin 2015 yılında en çok ziyaret edilen müzeleri olan Ayasofya'ya 3,5 milyon, Topkapı Sarayı'na 3,2 milyon ve Mevlana Müzesi'ne 2,3 milyon kişi geldi. Buna karşılık sadece Paris'teki LUVR Müzesi aynı yıl 9 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Aynı şekilde, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 54 ülkeden 116 şehir bulunuyor. Ülkemizden ise sadece 2015 yılında Gaziantep, 'Gastronomi' alanında bu listeye girebildi. İnşallah Alanyamızı da gastronomi alanında hak ettiği yere getireceğiz. Bütün bunlar elbette çok önemli, çok kıymetli hizmetlerdir. Fakat, önümüzde yapmamız gereken çok büyük ve hayati işler olduğunun da farkındayız. Öncelikle, kültürel faaliyet adı altında niteliksiz, milli kültürümüze uymayan, kültür hayatımıza katkı sağlamayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalıyız.

'ALANYA BELEDİYESİ GÜZEL İŞLER YAPIYOR'

Kültürün her alanında birikimimize sahip çıkacak, değerlerimizi yaşatacak çalışmaları ön plana çıkarmalı ve desteklemeliyiz. Televizyonun, internetin, özellikle de sosyal medyanın kültürümüzü adeta yiyip bitirmesine göz yumamayız. Tam tersine bu imkanları kendi kültürümüzü yeni kuşaklara aktarma konusunda etkin bir şekilde kullanmanın yollarını aramalıyız. Alanya Belediyemizin mutfak mirası çalışmaları ve Yöresel Mutfak Atölyesi eğitim çalışmaları takdire şayandır. Bu tür örnekleri çoğaltmalıyız. İrfandan yoksun bir kültür, hamallıktan başka bir şey değildir. İstanbul'a Fatih'in gözüyle bakmazsanız, sadece taş ve beton yığınlarıyla denizin karışımından ibaret bir şehir görürsünüz. Göklerde dalgalanan bayrağımıza, şehitlerimizin nazarıyla bakmazsanız, o renk de, o ay da, o yıldız da size birer grafik unsuru olmanın ötesinde söz söyleyemez.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ KAYBEDERSEK YOK OLURUZ'

Kültür, sadece kitap, sadece müzik, sadece mimari değildir. Kültür, bütün bunları içine alan bir hayat biçimidir. Selamlaşmamızdan başlayan, oturup-kalkışımıza, giydiğimize, yiyip-içtiğimize, evimizin düzenine kadar, kimliğimizin tüm unsurlarını, sahip olduğunuz kültür belirler. Bir sofranın başına geçtiğimizde örtüsünden tabaklarına, yemeklerinden sunumuna tüm unsurlarıyla hangi milletin ürünü olduğunu anlayamıyorsak, durum gerçekten vahimdir. Elbette bu sıkıntıların bize, ülkemize, milletimize mahsus olmadığını biliyorum. Dünyanın pek çok yerinde aynı tartışmalar yapılıyor, aynı sancılar çekiliyor. Fakat bizim bir farkımız var, biz hem medeniyet birikimi, hem tarihi geçmişi, hem de devlet geleneği bakımından çok farklı bir milletiz. Medeniyetimizden koparsak, her şeyimizi kaybederiz. Kültürümüzü kaybedersek, yok oluruz" dedi.

Atatürk Anıtı'ndaki programın sona ermesiyle birlikte Alanyum Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan Alış Camii'nde tüm ülke şehitleri ve ebediyete göç etmiş ustaların ruhuna mevlit okutuldu. Mevlidin ardından cemaate pilav ve helva dağıtıldı.