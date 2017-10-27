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 Aşçılar Alanya'da yarışıyor

Alanya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması başladı

 Aşçılar Alanya'da yarışıyor

Alanya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması başladı

27 Ekim 2017 Cuma 23:36
 Aşçılar Alanya'da yarışıyor
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YARIŞMAYA 6 ülkeden usta şefler ve öğrenciler katılıyor. Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Aşçılar Derneği (AKPAD) işbirliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması Alanya Kültür Merkezi'nde başladı. Mehter takımının konseriyle başlayan açılış törenine Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, usta şefler, STK temsilcileri, birim amirleri, meclis üyeleri, aşçılar, gurmeler ve vatandaş katıldı. Yöresel Yemekler, Display, Profesyonel Şefler, Lise Düzeyi Öğrenciler ve Üniversite Düzeyi Öğrenciler kategorilerinden toplam 615 aşçının yarıştığı organizasyon 29 Ekim'e kadar sürecek.
‘BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK’
AKPAD Onursal Başkanı Mustafa Nail Özden, "Kültürümüzün yaşatılmasını istiyoruz. Bunda da en büyük emek Sayın Belediye Başkanımızın. Destekleri için her zaman teşekkür ederim. Başkanımızın desteğiyle bu organizasyonun her yıl daha da büyüyerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.
‘YEMEKLERİYLE DE ÖN PLANDA’
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın değerlerini yaşatmaya çalıştıklarına dikkati çekti. Başkan Yücel, "Alanya'mızın sadece eşsiz güzellikteki doğasını, tarihini, denizini, kumunu tanıtmakla kalmıyoruz; yöremizin kendine özgü mutfak kültürünün de bilinirliğini çeşitli etkinliklerle arttırıyoruz. Yaptığımız çalışmalar, geliştirdiğimiz projeler ve düzenlediğimiz etkinliklerle Akdeniz çanağında cennetten bir köşe diyebileceğimiz Alanya, artık yemekleriyle de ön plana çıkmaya başladı" diye konuştu.
BAŞKANA USTA ŞEF ÖNLÜĞÜ
Konuşmaların ardından AKPAD Başkanı Fatih Saray, Belediye Başkanı Yücel'e teşekkür ederek, usta şef önlüğü giydirdi. Saray, ayrıca Başkan Yücel'e bir de dernek rozeti takarak baş aşçı unvanı verdi. Başkan Yücel, programın ardından aşçılara başarı dileyerek Kültür Merkezi dışında açılan stantları gezdi ve vatandaşla sohbet etti.
Jüri üyeleri 3 gün boyunca yemeklerin tadına bakıp hem lezzet hem de görsel sunumları için puan vererek en iyi aşçıları belirleyecek.
 

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Altın Kepçe Aşçılar DerneğiAKPADAltın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması
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