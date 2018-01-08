Aşçı, ekibiyle sahada

ALANYA Metal İşleri Odası Başkan Adayı Avni Aşçı, 11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek olan seçim öncesi ekibiyle birlikte ilk kez sahaya indi. Mahmutlar esnafını ziyaret ederek, daha önce yalnız sürdürdüğü seçim çalışmalarına ekibiyle devam eden Aşçı, esnaftan büyük ilgi gördü. Esnafın sıkıntılarını dinleyen ve projelerini anlatan Aşçı, esnafın görüş ve önerilerini de aldı. Aşçı, 'Gelişim İçin Değişim' sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatarak "Alanya Metal İşleri Odası'ndaki metal yorgunluğunu ortadan kaldıracağız" dedi. Aşçı, Alanya Sanayi Sitesi'nin sevilen esnaflarından oluşan ekibiyle de dikkat çekti.