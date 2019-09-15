ASAT’tan altyapı seferberliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’da, eskimesi nedeniyle sık sık arızalar meydana gelen Yeşilöz ve Keşefli’ye içme suyu getiren boru hattını yeniliyor
GÜNCEL 15.09.2019, 20:26
Alper Kutay
ASAT Alanya ekipleri, Yeşilöz ve Keşefli Mahallesi’ne içme suyu getiren ana boru hattını programa alarak yenileme çalışmalarına başladı. Eskiyen hatta sürekli arızalar meydana geliyor bu nedenle bölgede su kesintileri yaşanıyordu. Demirtaş’tan Keşefli ve Yeşilöz Mahallesi’ne kadar uzanan 3 kilometrelik yeni hattın imalat çalışmaları devam ediyor. Şu an 3 terfi merkezi üzerinden yüksek maliyetle mahallelere su verilirken, yeni çalışmanın ardından terfi merkezi bire indirilecek ve enerji maliyeti de düşürülmüş olacak. Yeni hattın devreye girmesiyle birlikte her iki mahallenin çilesi haline gelen arızalar da geride kalacak, bölge halkı temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.
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