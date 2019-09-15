banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

ASAT’tan altyapı seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’da, eskimesi nedeniyle sık sık arızalar meydana gelen Yeşilöz ve Keşefli’ye içme suyu getiren boru hattını yeniliyor

GÜNCEL 15.09.2019, 20:26
ASAT’tan altyapı seferberliği
banner404

Alper Kutay

ASAT Alanya ekipleri, Yeşilöz ve Keşefli Mahallesi’ne içme suyu getiren ana boru hattını programa alarak yenileme çalışmalarına başladı. Eskiyen hatta sürekli arızalar meydana geliyor bu nedenle bölgede su kesintileri yaşanıyordu. Demirtaş’tan Keşefli ve Yeşilöz Mahallesi’ne kadar uzanan 3 kilometrelik yeni hattın imalat çalışmaları devam ediyor. Şu an 3 terfi merkezi üzerinden yüksek maliyetle mahallelere su verilirken, yeni çalışmanın ardından terfi merkezi bire indirilecek ve enerji maliyeti de düşürülmüş olacak. Yeni hattın devreye girmesiyle birlikte her iki mahallenin çilesi haline gelen arızalar da geride kalacak, bölge halkı temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

#ASAT #Antalya Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:32
Öğle 12:58
İkindi 16:29
Akşam 19:14
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Sivasspor 4 5
9. Trabzonspor 3 5
10. Antalyaspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Beşiktaş 4 4
13. Başakşehir 4 4
14. Konyaspor 3 3
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Balıkesirspor 4 6
8. Adana Demirspor 3 5
9. İstanbulspor 4 5
10. Altınordu 4 4
11. Adanaspor 3 4
12. Akhisar Bld.Spor 3 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 3 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 4 7
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Villarreal 4 5
10. Osasuna 3 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 3 4
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Celta de Vigo 4 4
16. Espanyol 4 4
17. Real Betis 3 3
18. Getafe 3 2
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545