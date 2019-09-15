ASAT’tan altyapı seferberliği

Alper Kutay

ASAT Alanya ekipleri, Yeşilöz ve Keşefli Mahallesi’ne içme suyu getiren ana boru hattını programa alarak yenileme çalışmalarına başladı. Eskiyen hatta sürekli arızalar meydana geliyor bu nedenle bölgede su kesintileri yaşanıyordu. Demirtaş’tan Keşefli ve Yeşilöz Mahallesi’ne kadar uzanan 3 kilometrelik yeni hattın imalat çalışmaları devam ediyor. Şu an 3 terfi merkezi üzerinden yüksek maliyetle mahallelere su verilirken, yeni çalışmanın ardından terfi merkezi bire indirilecek ve enerji maliyeti de düşürülmüş olacak. Yeni hattın devreye girmesiyle birlikte her iki mahallenin çilesi haline gelen arızalar da geride kalacak, bölge halkı temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.