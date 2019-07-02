ASAT’tan Alanya'daki koku için açıklama

ASAT, yaptığı yazılı açıklamada tesisin tüm bakım ve onarımlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğini ve tesisin son teknoloji kullanılarak hizmet vermekte olduğunu belirtti. İşte ASAT Genel Müdürlüğü’nden yapılan o açıklama:

“Halen Alanya ilçesinde hizmet veren arıtma tesisimiz bakım çalışmaları aksatılmadan kurumumuz ilgili daire başkanlığınca yapılan, alanında gelişmiş teknoloji kullanarak hizmet veren bir tesistir. Alanya Atıksu Arıtma Tesisi 1997 yılında yapılmış olup, tesis kapasitesi 2012 yılında yapılan SBR prosesi ile arttırılmıştır. Mevcut durumda Atıksu Arıtma Tesisi'nde günlük ortalama 50 bin metreküp atık su biyolojik olarak arıtılmakta ve tesis maksimum kapasitede işletilmektedir. Tesis çıkış suyu deşarj standartlarını sağlamakta olup, çıkış suyu kalitesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sürekli Atıksu İzleme Sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenmektedir. Alanya Atıksu Arıtma tesisi tamamen kapalı bir yapıya sahiptir ve tesiste 90 bin metreküp/saat havayı arıtacak kapasitede Koku Giderme Sistemi bulunmaktadır. Tesisten çekilen hava 2 aşamalı kimyasal yıkama işleminden geçirilerek ve daha sonra koku arıtımı yapılarak atmosfere salınmaktadır. Alanya Atıksu Arıtma Tesisi ve Koku Giderme Sistemleri 24 saat 3 vardiya çalışma düzeni ile sürekli olarak işletilmekte ve bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.

Bu bilgilere ek olarak; tesiste yapılan kontrol ve ölçümlerde herhangi bir arıza ya da olumsuz durum söz konusu olmayıp, olağan dışı bir durum tespiti yapılmamıştır. Konu ile ilgili olarak gerekli kontroller ve çalışmalar tarafımızca titizlikle yürütülmektedir."