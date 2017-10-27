 ASAT WhatsApp'ta 

ANTALYALI vatandaşların başvurularını farklı bir kanaldan iletebilmelerini sağlamak ve aynı anda başvuruya ait fotoğraf ve videoları paylaşabilmelerine imkan sunmak amacıyla 0530 676 67 67 numaralı 'ASAT WhatsApp İhbar Hattı' kuruldu. Böylece vatandaşların kuruma çok daha kolay ulaşması, sorunlarını gösteren fotoğraf ve videolarını anında iletmeleri mümkün olacak. WhatsApp İhbar hattı 'ALO ASAT 185 Çağrı Merkezi'ne destek olarak, dilekçe, e-posta, kurumsal web sayfası ve Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden gönderilen, ASAT'ı ilgilendiren başvuruların kayıt altına alınması ve ilgili birimlere anında aktarılmasına katkı sağlayacak. İhbar hattına gelen başvurular değerlendirilip konularına göre ayrıldıktan sonra birimlere yönlendirilecek. Vatandaşlar, acil şikayetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren ALO ASAT 185 Çağrı Merkezine de bildirmeye devam edecek.