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 ASAT WhatsApp'ta 

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, halka daha hızlı ve iyi hizmet sunabilmek için 'ASAT WhatsApp İhbar Hattı' kurdu

 ASAT WhatsApp'ta 

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, halka daha hızlı ve iyi hizmet sunabilmek için 'ASAT WhatsApp İhbar Hattı' kurdu

27 Ekim 2017 Cuma 21:45
 ASAT WhatsApp'ta 
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ANTALYALI vatandaşların başvurularını farklı bir kanaldan iletebilmelerini sağlamak ve aynı anda başvuruya ait fotoğraf ve videoları paylaşabilmelerine imkan sunmak amacıyla 0530 676 67 67 numaralı 'ASAT WhatsApp İhbar Hattı' kuruldu. Böylece vatandaşların kuruma çok daha kolay ulaşması, sorunlarını gösteren fotoğraf ve videolarını anında iletmeleri mümkün olacak. WhatsApp İhbar hattı 'ALO ASAT 185 Çağrı Merkezi'ne destek olarak, dilekçe, e-posta, kurumsal web sayfası ve Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden gönderilen, ASAT'ı ilgilendiren başvuruların kayıt altına alınması ve ilgili birimlere anında aktarılmasına katkı sağlayacak. İhbar hattına gelen başvurular değerlendirilip konularına göre ayrıldıktan sonra birimlere yönlendirilecek. Vatandaşlar, acil şikayetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren ALO ASAT 185 Çağrı Merkezine de bildirmeye devam edecek.

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Son Güncelleme: 28.10.2017 00:02
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ASAT WhatsApp İhbar HattıWhatsappASATANTALYA Su Ve Atıksu İdaresi
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