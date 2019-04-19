ASAT'tan 'Alanya'ya yakışmıyor' haberine cevap  

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada "ASAT Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve taleplerini 185 numaralı telefon hattı ile veya 0530 676 67 67 numaralı Whatsapp İhbar Hattı aracılığı ile her zaman iletebileceklerini hatırlatırız" dendi.

Açıklama aynen şöyle:

"18.04.2019 tarihli 'Yeni Alanya' gazetenizde yer alan 'Bu yol Alanya’ya yakışmıyor' başlıklı haberle ilgili açıklama yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Söz konusu haberde Kargıcak Mahallesi’nde bulunan bir otelin önündeki yolda devam eden çalışma ve asfalt sorunundan söz edilerek kurumumuzun adı geçmektedir. Bölgedeki çalışma, otel yetkilisinin beyanlarına istinaden yer verildiği gibi ASAT Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü yahut yürütülmesinde ilgili bulunduğu bir iş değildir. Bahsedilen bölgedeki çalışma Devlet Su İşleri’nin (DSİ) çalışması olup, bölgedeki levhalar bir süre önce kalktığı için konu edilen çalışma hakkında yanılgı oluşmuştur. ASAT Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın şikayet, öneri ve taleplerini 185 numaralı telefon hattı ile veya 0530 676 67 67 numaralı Whatsapp İhbar Hattı aracılığı ile her zaman iletebileceklerini hatırlatırız. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz."