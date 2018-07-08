ASAT'tan 4 yılda 2 milyar TL yatırım

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), 4 yılda Kaş'tan Gazipaşa'ya tüm ilçelerde altyapıya yaklaşık 2 milyar TL harcadı. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Yasasının bu dönem yürürlüğe girmesi ile 19 ilçede yatırım hamlesi başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in “Merkezde ne varsa ilçelerde de aynı hizmet olacak" talimatıyla büyük altyapı sorunu olan ilçelerin eksikliklerinin giderilmesi için seferberlik ilan edildi. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, olağanüstü bir performans sergileyen ASAT'ın, geceli gündüzlü bir çalışma ile 4 yıllık süreçte 19 ilçenin tüm altyapı ihtiyacını karşıladığını söyledi.

TEK DAMLA PİS SU DENİZE KARIŞMIYOR

Kırsal mahallelerin yıllardır çözülmeyen, kangren haline gelmiş başta içme suyu olmak üzere altyapı sorunlarını bir bir çözdüklerini ifade eden Kurt, “Bugüne kadar hiç kanalizasyon hattı olmayan yerleşim yerleri de modern altyapı sistemiyle tanıştı. Mavi bayraklı sahillerimiz, üstün teknoloji modern arıtma tesisleriyle koruma altına alındı. Antalya'nın en büyük sermayesi olan denizine tek damla atık su karışmıyor. Deniz altındaki biyolojik yaşam korunuyor" dedi. ASAT, Antalya merkezi başta olmak üzere Manavgat ve diğer ilçelerdeki yağmur suyu sorunlarını da çözdü. Göl manzaraları tarih oldu. Yaklaşık 2 milyar TL yatırımla ilçeler, ASAT'ın yatırımlarıyla şaha kalktı. KENT MERKEZİNE DEVASA

YAĞMUR SUYU KANALLARI

ASAT'ın, Antalya merkezinde gerçekleştirdiği yağmur suyu yatırımları ile göl manzaraları tarih oldu. Muratpaşa'da Turgut Reis, Yıldız ve Tonguç, Metin Kasapoğlu caddelerinde dev yağmur kanalları yapıldı. Kepez'de Varsak, Karşıyaka, Şelale, Gündoğdu ve Habibler mahallelerinin yağmur suyu sorunu çözüldü. ASAT Antalya genelinde 104 milyon liralık yağmur suyu drenaj yatırımına imza attı. SERİK ARITMASI

SERİK ARITMASI VE KIZDERESİ PROJESİ



Kız Deresi'nin üzeri kapatılarak modern bir caddeye dönüştürüldü. Yıllardır süregelen yağmur suyu sorunu çözülürken aynı zamanda ilçeye yeni bir giriş caddesi kazandırıldı. 35 milyon 926 bin TL bedelle Serik Atıksu Arıtma Tesisi inşa edildi. 150 bin kişi kapasiteli arıtma tesisi 2030 yılına kadar Serik'e hizmet edecek.

KAŞ ARTIK SUSUZ DEĞİL

Turizmin gözbebeği Kaş'ın kangren haline gelen içme suyu sorunu, 49 milyon liralık Gömbe projesi ile çözüldü. 190 kilometrelik hatla Gömbe'den içme suyu getirildi. Ayrıca Kaş, Kalkan, Çukurbağ ve Gömbe'ye 52 kilometrelik kanalizasyon hattı döşendi. Kaş Arıtması da rehabilite edilerek, deniz ve biyolojik yaşam korumaya alındı. Başkan Türel, 2014 yılında göreve geldiğinde Manavgat arıtması kapasitesini doldurmuş, pis sular kanallarda tutuluyordu. 100 milyonluk yatırımla Manavgat ve Kumköy Arıtma Tesisleri inşa edilerek, bir çevre felaketinin önüne geçildi. Öte yandan her yağışta sel manzaraları yaşanan Eskihisar ve Aşağıhisar mahallelerinin yağmur suyu sorunu kısa sürede çözüldü.

GAZİPAŞA KARASU PROJESİ

ASAT, Gazipaşa'da 'Karasu Projesi' ile 30 yıldır içme suyu sorunu çeken bölge halkının çilesine son verdi. Yaklaşık 20 milyon TL bedelli Karasu Projesi kapsamında 101 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı döşendi. Aksu'da 30 yıldır yılan hikâyesine dönen Macun Deresi ıslah çalışmaları Başkan Menderes Türel'in talimatıyla tamamlandı. Macun artık kokmuyor. 20 milyon TL'lik yatırım ile Macun Mahallesi ilk kez kanalizasyonla tanıştı. 15 milyon TL'lik ek bir yatırımla çalışmalar devam edecek.

FİNİKELİ ÇİFTÇİYE SULAMA SUYU TESİSİ

Arif-Yalnız-Gökbük'te kurulan kapalı sistem sulama tesisi, Finikeli çiftçilerin yüzünü güldürdü. Verim arttı, yaklaşık 600 çiftçi gelirini ikiye katladı. Finike'ye 252 kilometre içme suyu, 147 kilometre de kanalizasyon hattı döşendi. Yetersiz kalan Finike Arıtma Tesisi rehabilite edildi.

KUMLUCA'NIN 100 YILLIK SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Kumluca'da Karagöl Yaylası'nın 100 yıllık su sorunu tarih oldu. 13 mahallenin yıllardır süregelen su sorununu çözmek üzere Karaağaç İçmesuyu Projesi hayata geçirildi. Yaklaşık 113 kilometrelik içme suyu hattı döşenen 50 milyon lira yatırım bedelli proje ile bölgenin içme suyu sorunu tarihe karışacak. Korkuteli'nde öncelikli olarak kanalizasyon sorununu çözen ASAT, içme suyu sorununa da el attı. 40 milyon lira yatırım bedelli Manay İçme Suyu Projesi ile ilçenin 50 yıllık içme suyu sorunu ortadan kalkacak.

ALANYA'DA 745 KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI

ASAT, Alanya'da yıllardır süregelen içme suyu sorununu çözdü. 102 milyon yatırım bedeliyle 745 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. Yaklaşık 44 milyonluk bütçeyle atıksu arıtma tesisleri ilçeye kazandırılarak, denizin ve turizmin geleceği kurtarıldı. ASAT, 150 milyon TL bütçeli Kemer İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini ilçeye kazandırmak için kolladı sıvadı. Arıtma tesisi aynı zamanda bir yaşam alanı olarak projelendirildi. Kemer Merkez, Ovacık, Çıralı, Kiriş, Tekirova, Beldibi'ni kapsayan içme suyu projesi hayata geçirildi. 18 milyon TL harcanarak mevcut arıtma tesislerinin modernizasyonu sağlandı.

