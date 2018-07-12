ASAT motorize ekip kurdu

ASAT Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan noktalara kısa sürede ulaşım sağlayarak, sorunları daha hızlı çözümü için motorize ekip kurdu. Seyirde trafik güvenliğini sağlamak için gereken kask ve donanımlarını teslim alan ekipler, ASAT Genel Müdürlüğü önünden ilk görev yerlerine hareket etti. Motosikletleriyle Antalya kent merkezinde ve tüm ilçelerde hizmet verecek 180 motorize ekip, ASAT'ın abone hizmetleri bünyesinde görev yapacak. Ekiplerin trafikteki zaman kaybı önlenecek. Ekipler Antalya'nın merkez ve ilçelerinde sayaç okuma ile su kesme-bağlama işlemlerini kısa sürede gerçekleştirecek. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ilk etapta 180 motosikletle başlatılan uygulamanın ilerleyen dönemde duyulacak ihtiyaca göre sayısının artırılacağını söyledi.