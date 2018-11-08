ASAT çalışanı hayatını kaybetti

KALP krizi sonucunda yaşamını yitirdiği tahmin edilen 45 yaşındaki Yusuf Ata’nın 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldığı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Yusuf Ata’nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının Manavgat Devlet Hastanesi morgunda yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.