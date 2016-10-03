ASAT borçları yapılandırıyor

202 bin 134 abone faydalanabilecek
ASAT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 6736 Sayılı Kanun’dan faydalanabilecek toplam 202 bin 134 borçlu abone olduğu bildirildi. Borçluların, 31 Ekim 2016 tarihine kadar ASAT Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.
Yoğun ilgi
Yapılandırmaya mükelleflerin ilgisi büyük. Çeşitli nedenlerle zamanında ödenemeyen ve faizlerle birlikte büyüyen borçlarından kurtulmak isteyen binlerce borçlu, yapılandırmadan yararlanmak için ASAT’a müracaat etti. Borcu icraya gidenlerin de yararlanabildiği yapılandırmaya müracaat edenler, gecikme zammı ve faizlerini ödemeden borçlarını istedikleri taksit seçenekleri ile yapılandırabiliyor.
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