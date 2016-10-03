ASAT borçları yapılandırıyor

ASAT, 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ kapsamında su borcu olanlara, gecikme zammı, gecikme faizi dahil tüm cezaları kaldırarak borçlarını yeniden yapılandırma imkanı sunuyor. Aboneler 30 Haziran 2016 tarihinden önceki borçlarını kanun kapsamında yeniden yapılandırabilecek.



202 bin 134 abone faydalanabilecek

ASAT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 6736 Sayılı Kanun’dan faydalanabilecek toplam 202 bin 134 borçlu abone olduğu bildirildi. Borçluların, 31 Ekim 2016 tarihine kadar ASAT Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.



Yoğun ilgi

Yapılandırmaya mükelleflerin ilgisi büyük. Çeşitli nedenlerle zamanında ödenemeyen ve faizlerle birlikte büyüyen borçlarından kurtulmak isteyen binlerce borçlu, yapılandırmadan yararlanmak için ASAT’a müracaat etti. Borcu icraya gidenlerin de yararlanabildiği yapılandırmaya müracaat edenler, gecikme zammı ve faizlerini ödemeden borçlarını istedikleri taksit seçenekleri ile yapılandırabiliyor.

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