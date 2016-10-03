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ASAT borçları yapılandırıyor

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ kapsamında abone borçlarını yeniden yapılandırıyor

ASAT borçları yapılandırıyor

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ kapsamında abone borçlarını yeniden yapılandırıyor

03 Ekim 2016 Pazartesi 12:30
ASAT borçları yapılandırıyor
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ASAT, 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ kapsamında su borcu olanlara, gecikme zammı, gecikme faizi dahil tüm cezaları kaldırarak borçlarını yeniden yapılandırma imkanı sunuyor. Aboneler 30 Haziran 2016 tarihinden önceki borçlarını kanun kapsamında yeniden yapılandırabilecek.

202 bin 134 abone faydalanabilecek
ASAT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 6736 Sayılı Kanun’dan faydalanabilecek toplam 202 bin 134 borçlu abone olduğu bildirildi. Borçluların, 31 Ekim 2016 tarihine kadar ASAT Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.

Yoğun ilgi
Yapılandırmaya mükelleflerin ilgisi büyük. Çeşitli nedenlerle zamanında ödenemeyen ve faizlerle birlikte büyüyen borçlarından kurtulmak isteyen binlerce borçlu, yapılandırmadan yararlanmak için ASAT’a müracaat etti. Borcu icraya gidenlerin de yararlanabildiği yapılandırmaya müracaat edenler, gecikme zammı ve faizlerini ödemeden borçlarını istedikleri taksit seçenekleri ile yapılandırabiliyor.
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ASAT Borçları YapılandırıyorAntalya Su Ve Atık Su İdaresi Genel MüdürlüğüASAT
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