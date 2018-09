 ASAT: Alanya’da kirlilik yok

ASAT tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Haberde yer alan ASAT’la ilgili iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. ASAT’ın tüm Antalya’da yürüttüğü alt yapı seferberliği ile sahillerimize tek damla atık su karışmamaktadır. Söz konusu haberde, yaşanan hava olayı sonrasında plajda görüldüğü iddia edilen kirlilik ile ilgili olarak herhangi ciddi ve tutarlı bir bilgiye dayanmaksızın ASAT sorumlu gösterilmiştir. Bazı otellerin fosseptiklerini kanal aracılığı ile denize boşalttıkları iddia edilmiştir. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Haberde yer alan ‘Yağan ilk yağmur ASAT tarafından ilgili temizliğin yapılmaması sebebiyle kanalın içerisindeki bütün pislikleri sahile ve denize taşıdı’ şeklinde ifadenin gerçekle ilgisi yoktur. Çevre hassasiyetini en önde tutan ASAT’ın 4 yıldır sürdürdüğü alt yapı seferberliği ile Alanya’dan Kaş’a tüm sahillerimize tek damla pis su denize karışmamaktadır. ASAT Alanya Şubesi, sorumluluk alanlarındaki atık sular konusunda çok titiz bir çalışma yürütmekte ve gerekli tüm önlemleri ciddiyetle almaktadır. Haberde iddia edildiği gibi kanalizasyon nevi atıkların yağmur suyu drenajına karışması fiziken mümkün değildir. Çünkü, her iki atık yapısı ve yolları tamamen ayrıdır. ASAT ekiplerinin söz konusu yerde yaptıkları incelemelerde alt yapı ve taşkınla ilgili her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Kirlilik olarak adlandırılan görüntünün her sene ilk yağmurlarda yaşanan, yağışla birlikte cadde ve sokakların tozlarını toplayan yağmur suyunun denize boşalması sonucu görülen doğal bir süreç olduğu anlaşılmıştır. ASAT Genel Müdürlüğü, gerek Antalya merkezinde gerekse ilçelerde kanalizasyon, yağmursuyu ve sulama suyu kanallarını rutin olarak özel iş makineleri, kombineler, özel ekipmanlar ile temizlemektedir. Zaman zaman bu çalışmalar basına konu olmaktadır. Alanya’daki alt yapı kanalları da sürekli olarak temizlenmektedir.

Bütün bu gayret ve emeğin yanında haberinizdeki asılsız iddialar gece gündüz Alanya altyapısının kalkınması için bütün imkanlarını zorlayan Büyükşehir Belediyesi’ne ve ASAT çalışanlarına haksızlıktır.”

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 14:58