ASAT Alanya Kalesi'ne 3 milyon liralık altyapı hattı döşedi

Haber: Alper KUTAY

2018 turizm sezonu öncesi kolları sıvayan ASAT, 3 bin metre kanalizasyon hattı ve 100 adet kanalizasyon bacasını temizleyerek Çarşı Mahallesi’nde sorun yaşanmaması için önlem aldı. UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi adayı olan Alanya Kalesi'nde yeni bir dönemin başladığını söyleyen ASAT Alanya Müdürü Fatih Uysal, "Kale'ye çıkan kanalizasyon hattı 3.700 metre hat, 110 adet muayene bacası ve 50 adet parsel bacasından oluşmaktadır ve yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olmuştur. Özenle yapılan kazı çalışmaları ile tarihi dokunun korunmasına dikkat edildiğinden, yapım işi yavaş ilerlemekte ve 1.110 metre hat tamamlanmıştır. Sıcak asfalt kısmı olan 650 metrelik yer asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunulmuştur" dedi.