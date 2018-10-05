Artış eylülde de sürdü

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 yılı eylül ayı istatistiklerini açıkladı. Geride bıraktığımız ayda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 79 bin 813, dış hatlarda ise yüzde 7,1 artışla 68 bin 9 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 12,2 artışla 43 bin 51 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte yüzde 2,6 artışla 190 bin 873'e ulaştı.

'DIŞ HAT ARTTI, İÇ HAT TRAFİĞİ AZALDI'

Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 2,7 azalışla 9 milyon 870 bin 47, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 12,1 artışla 10 milyon 897 bin 477 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 4,4 artış ile 20 milyon 785 bin 281 olarak gerçekleşti.

382 BİN TON YÜK TAŞINDI

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği eylül ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 2,5 azalışla 90 bin 335 ton, dış hatlarda yüzde 11 artışla 292 bin 224 ton, toplamda ise yüzde 7,4 artışla 382 bin 559 tona ulaştı.

HAREKETLİLİK EYLÜL AYINDA DEVAM ETTİ

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 2 azalışla 1 milyon 719 bin 594, dış hatta ise yüzde 3 artışla 4 milyon 414 bin 781 olmak üzere toplamda yüzde 1 artışla 6 milyon 134 bin 375 olarak gerçekleşti.

GZP'DE ARTIŞ YÜZDE 65

Turizmin yoğun yaşandığı Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan (İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa-Alanya (GZP), Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum) havalimanlarında da eylül ayı itibariyle dış hat yolcu sayısında büyük bir artış yaşandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 371 bin 826 olarak gerçekleşti. GZP Havalimanı dış hat yolcu trafiği ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artış ile 98 bin 539 oldu. Antalya Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 3 milyon 665 bin 837 olarak gerçekleşti.

