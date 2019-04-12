Artık yasak! Alanya’da pazarcıların ‘Cuma’ isyanı

PAZAR için hazırlıklarını perşembe günü yapan esnafa, artık akşam 17.00’dan sonra izin veriliyor. Kurala uymayan pazarcıların yüksek para cezaları aldığını belirten esnaf, “Seçimden hemen sonra kurallar, yasaklar başladı. Akşam 17.00’dan sonra biz burada ne yapacağız? Tezgahlarımızın önüne kasa bile koyamıyoruz artık.” dediler. Havaların ısınmasıyla birlikte ürün bollaştı, tezgahlar renklendi. Üretimin artması fiyatlara da yansıdı. Halkın patates ve soğanda beklediği düşüş henüz gerçekleşmese de mevsim meyve ve sebzelerinde fiyatlar normale dönmeye başladı.