Artık önüne her gelen bilirkişi olamayacak

GEÇTİĞİMİZ ay Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” ile adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için Bilirkişilik Temel Eğitimi zorunlu hale getirilmişti. Eğitimin detayları belli oldu. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitici kuruluş olarak Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yetkilendirildi.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLİRKİŞİLERİ EĞİTECEK

Üniversitede; eğitimler, hem hafta içinde ve hemde hafta sonunda yapılacak. Eğitime katılmak için www.bilirkisi.sakarya.edu.tr adresinden online olarak kayıt yapılabiliyor. Yeni dönem bilirkişilik yapacak olanların bu eğitime girmesi artık zorunlu hale geldi.

EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmışlar tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili bilgileri içeren bir eğitim. Bu eğitimi almayanlar, bilirkişilik alan ne olursa olsun bundan sonra bilirkişilik yapamayacak. Bilirkişilik Temel Eğitimi, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplam 24 ders saatinden oluşuyor. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara belge verilecek. Bilirkişilik temel eğitimine katılarak belge alan kişiler, almış oldukları belge ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecekler. Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar, alan ne olursa olsun, bilirkişi olmak için başvuruda dahi bulanamayacaklar.