Artık belgeli başkan! İsmail Koç, belgesini aldı

ALPER KUTAY

ALPEREN Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan’ın elinden yetki belgesini alan Koç, “Alperen Ocakları Alanya İlçe Başkanı olarak yetki belgemi Genel Başkanımız Sayın Murat Aslan’dan bizzat almak nasip oldu. Rabbim çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda yâr ve de yardımcımız olsun” dedi. Başarılı bir dönem geçiren ve görevine veda eden Vedat Uygur’dan sonra görevi devralan İsmail Koç’a başarılar dileyen Alperen Ocakları Başkanı Murat Aslan ise Alanya’nın özel bir şehir olduğunu, bu manada İsmail Koç ve ekibine büyük görev düştüğünü söyledi.