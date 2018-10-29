Artan maliyetler, sobacı esnafını farklı işlere yönlendirdi

1937 yılından beri kentin havasını soluyan ve Antalya'nın kalbi denilebilecek bir konumda bulunan Sobacılar ve Demirciler Çarşısı'nda (Tarihi Demirciler İçi) 43 yıldır esnaf olan Refik Kılıç (56), artan maliyetlerden dolayı esnafın uzmanı olduğu alanlar dışında işler yaptığını söyledi.

Ustası olduğu alanın havalandırma ve baca işleri olduğunu ifade eden Kılıç, "4 TL'ye aldığımız sac 8 TL olmuş, 250 TL'ye aldığımız bakır 680 TL olmuş. Gel de iş yap, müşteriye fiyat ver. Enteresan ürünler çıkarmaya çalışıyoruz artık, yoksa satış yapamayacağız. Bilinenlerin dışına çıkılmadığında para kazanmak çok zor" dedi.

Akşam düşünüp sabah icraata geçtiklerini söyleyen Kılıç, zorunlu kalmadıkça insanların yeni bir şeyler almak için dışarı çıkmadığını, bu yüzden sürekli farklı şeyler üreterek dikkat çekmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nda en az 50 mangal sattığını, bayramdan sonra ise 10 mangalı anca satabildiğini ifade eden Kılıç, "En çok satışı mangalda yakalıyorum ama o da yetersiz. Mangalda sürekli geliştirme yapıyorum, mangalın altına çekmece koydum geçen gün. Dün de müşterinin dikkatini çeksin de alsın diye ne yapayım dedim ve üstüne tavuk çevirme aparatı yerleştirdim. Cambaz olduk resmen, hem elimizi hem beynimizi yoruyoruz" açıklamasında bulundu.

'ROBOCOP DEĞİL, BORUCOP'

Görsellik olması ve dikkat çekmesi amacıyla dükkanının önüne borulardan robot yaptığını belirten Refik Kılıç, "Dükkanımın önüne yerleştirdiğim bu robotun adı BoruCop. Üstündeki her bir parça ayrı yerlerde kullanılan parçalar. Dirseği kolektörden, şapkayı redüksiyondan, orta gövdeyi kolektörden yaptım ve 3 bacayı tek bacaya bağladım. Turistlerin ve çocukların ilgisini çekiyor, fotoğraf çektiriyorlar BoruCop'la. İçine hoparlör koyup konuştursam da şaşırtsam mı insanları diye düşünüyorum bu aralar. Ne düşüneceğimizi, ne yapacağımızı şaşırdık vallahi" dedi.