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'Aromatik' çıkarması

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen, 'Antalya İli Geleneksel ve Yöresel Tarım Ürünleri Tıbbi Aromatik Bitkiler, Uçucu Yağlar, Reçel, Pekmez, Baharat ve Zeytin-Zeytinyağı İhracatının Geliştirilmesi' adlı URGE Projesi kapsamında üyelerini pazar araştırması için Japonya ve Güney Kore'ye götürdü

'Aromatik' çıkarması

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen, 'Antalya İli Geleneksel ve Yöresel Tarım Ürünleri Tıbbi Aromatik Bitkiler, Uçucu Yağlar, Reçel, Pekmez, Baharat ve Zeytin-Zeytinyağı İhracatının Geliştirilmesi' adlı URGE Projesi kapsamında üyelerini pazar araştırması için Japonya ve Güney Kore'ye götürdü

27 Mart 2018 Salı 22:09
'Aromatik' çıkarması
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ATB, üyelerinin yurtdışı ticaretini geliştirmek, ihracat hacmini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. ATB yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Simav ile Cüneyt Doğan'ın önderlik ettiği heyet, ilk olarak Japonya'da tıbbi aromatik bitki kullanılarak kozmetik ve doğal ilaç üreten firmalara incelemelerde bulundu. Heyet Uzakdoğu'nun en büyük doğal ilaç ve kozmetik markalarının üretim ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Araştırma gezisine katılanlar, Japonya'ya doğal ürün ihracatı konusunda da görüşmelerde bulundu. ATB heyeti, Uluslararası Foodex Japan 2018 Fuarı'na da katılarak, dünyanın pek çok ülkesinden fuara katılan firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
'GÜNEY KORE TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR'
URGE heyeti, Japonya'nın ardından Güney Kore'nin Seul şehrinde Ekonomi Bakanlığı desteği ile ATB'nin ev sahipliğinde düzenlenen eşleştirme toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan ATB yönetim kurulu üyesi Cüneyt Doğan, Güney Kore ve Türkiye Cumhuriyeti arasında eskiye dayanan sıcak ilişkilerin Antalyalı firmalar ile Güney Koreli firmalar arasında da başlamasını diledi. Antalya'nın Güney Koreli turistlerce en fazla tercih edilen Türk şehri olduğu ve Jeonju şehri ile kardeş şehir olduğuna dikkati çeken Doğan, ATB olarak Güney Kore ile geleneksel ve yöresel tarım ürünleri konusunda işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. ATB URGE heyeti, Asya'nın en büyük kozmetik ürün toptancısı ve dünya markaları için üretim yapan firmalara da inceleme ziyaretleri gerçekleştirdi. Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan, Japonya ve Güney Kore ziyaretlerinde, Zeytinpark'ın zeytinyağı ve tıbbi aromatik bitkilerinden oluşan hediye paketi takdim etti.
'ANTALYA AROMATİK BİTKİ KONUSUNDA ZENGİN'
ATB Başkanı Ali Çandır, 7. Meslek Komitesi'nin talebi üzerine Ekonomi Bakanlığı destekli URGE Projesi'ni başlattıklarını belirterek, ATB üyelerinin yurtdışı bağlantılarını sağlayarak ihracat potansiyelini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Japonya ve Güney Kore'nin özellikle tıbbi aromatik bitki alanında iyi bir ihracat pazarı olduğuna dikkati çeken Başkan Çandır, "Antalya, tıbbi aromatik bitki, reçel, baharat, zeytinyağ konusunda son derece zengin bir şehir. Üyelerimiz bu ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor, iç pazara sunuyor. Amacımız yerel zenginliğimizi URGE projesi aracılığıyla yurtdışına taşımak. Hem ülke ekonomisi hem şehrimizin ekonomisine katkı sağlamak. Ana hedefimiz uluslararası ticareti geliştirerek, ülkemize daha çok döviz kazandırmak" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Ticaret BorsasıATB
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