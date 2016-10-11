ARDA Kural, Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programında hikayesini anlattı:

"Bir gün bir baktım ki Kıvanç, Kenan gibi oyuncular bölüm başına rekor kırıyor. Ben en fazla 10 bin TL alıyorum. 'İkinci sınıf oyuncu seviyesine düşmem' deyip her şeyi bıraktım. Arkama bakmadan kaçtım. Dönmeyeceğim. Sıradan hayat bana iyi geldi."

"En son Yıldız Parkı'nda uyudum. Büyükçekmece sahilinde şezlongda yattım. Açık havada olmayı seviyorum. Bunlar bana çok normal geliyor. Kendimi iyi hissediyorum."

"Bana şizofren dediler, ama doğru değil. Ağır depresyona girip çıktım. Travmalar atlattım. Doktorum psikonevroz olduğunu söyledi. Halimden memnunum. Sokaklarda olmak, şöhretten uzak durmak bana iyi geliyor.

"Beni şöhrete kavuşturan 'Emret Komutanım' ekibinden kimseyle görüşmüyorum. Şimdiki Rüzgar Erkoçlar o günlerde 'Nil'di. Çok iyi bir insandır. Umarım yaptığı tercihten dolayı pişman olmaz. İnşallah başına hep iyi şeyler gelir.

"Dizilerin en çok kazanan yıldızları arasında yer alan Kenan Imirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ bölüm başına 130 bin TL alıyorlar. Ayrıca bir yıllık parayı da peşin istiyorlar."





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