Arkadaşına kızdı aracını çekiçle parçaladı

OLAY, kocaali ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Yeni Mahalle'de ikamet etmekte olan ve tarım işiyle uğraşan 24 yaşındaki Atakan Hoşbaş 35 bin TL'ye aldığı otomobilini 2 buçuk ay önce bir arkadaşına emanet olarak verdi. Arabayı sağlam bir şekilde alan arkadaş ise bir süre sonra aracı kazalı bir şekilde Hoşbaş'a geri getirdi.
2 buçuk aydır hiçbir masrafı karşılanmayan ve bu duruma sinirlenen Atakan Hoşbaş ise, "Arabamı 2 buçuk ay önce arkadaşıma emanet ettim. Arabamı çarptı getirdi. Verirken iyiydi, verdikten sonra kötü oldum. Arabamda kötü oldu, şimdi ne yapayım ben buna" diyerekten elindeki çekiç ile arabayı iyice parçaladı.
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