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Arkadaşına kızdı aracını çekiçle parçaladı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde arkadaşına emanet olarak verdiği otomobilin kendisine kazalı geri verilmesi durumuna sinirlenen Atakan Hoşbaş isimli vatandaş, aracı elindeki çekiçle parçaladı.

Arkadaşına kızdı aracını çekiçle parçaladı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde arkadaşına emanet olarak verdiği otomobilin kendisine kazalı geri verilmesi durumuna sinirlenen Atakan Hoşbaş isimli vatandaş, aracı elindeki çekiçle parçaladı.

22 Mart 2018 Perşembe 17:37
Arkadaşına kızdı aracını çekiçle parçaladı
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OLAY, kocaali ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Yeni Mahalle'de ikamet etmekte olan ve tarım işiyle uğraşan 24 yaşındaki Atakan Hoşbaş 35 bin TL'ye aldığı otomobilini 2 buçuk ay önce bir arkadaşına emanet olarak verdi. Arabayı sağlam bir şekilde alan arkadaş ise bir süre sonra aracı kazalı bir şekilde Hoşbaş'a geri getirdi.

2 buçuk aydır hiçbir masrafı karşılanmayan ve bu duruma sinirlenen Atakan Hoşbaş ise, "Arabamı 2 buçuk ay önce arkadaşıma emanet ettim. Arabamı çarptı getirdi. Verirken iyiydi, verdikten sonra kötü oldum. Arabamda kötü oldu, şimdi ne yapayım ben buna" diyerekten elindeki çekiç ile arabayı iyice parçaladı.

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KocaaliAtakan HoşbaşAracınıPARÇALADI
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