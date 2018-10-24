Arka fonda Erdoğan varken, birden ellerini çırpmaya başladı

FATİH Portakal, FOX Ana Haber bülteni sırasında Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabından önemli bir pasaj okuyan Fatih Portakal, en sonunda dayanamadı ve sineği yakalamaya çalıştı.

"CANLI YAYINDA ÖLEN TALİHSİZ SİNEK OLARAK TARİHE GEÇTİ"

Gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayında yaşanan bu olay hakkında "Fatih Portakal'a stüdyoda sinek musallat oldu. Bir süre savuşturmayı başaran Fatih, en sonunda sineği öldürdü. Canlı yayında ölen talihsiz sinek olarak tarihe geçti" yorumunda bulundu.

PORTAKAL: ISKALADIM

Saymaz'ın sözlerine yanıt veren Portakal, şu ifadeleri kullandı: "Kardesim senaryoyu istediğin gibi bitirmişsin. Ama 1. ağızdan en doğru bilgiyi paylaşayım: ıskaladım ve bıraktığımda su bardağımın etrafındaydı. Kesin bilgi."