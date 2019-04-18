Arınç ve Erbaş'ın Alanya programının detayları belli oldu

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘2019 Yılı Hafızlık İcazet Merasimi’ne katılmak üzere Alanya’ya gelecek. 20 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek 2019 Yılı Hafızlık İcazet Merasimi’nde Alanya Müftülüğü tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayan öğrencilere “Hafızlık Belgesi” verilecek. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek tören saat 13.30’da başlayacak törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılacak. Kuran-ı Keri tilaveti ile başlayacak olan programda, günün anlam ve önemine dair konuşmalar, slayt gösterileri, ilahi dinletisi, hafızlık taçlarının giydirilmesi ve hediye takdimi yapılacak. Prof. Dr. Ali Erbaş, program öncesi saat 12.00’de inşaatı tamamlanan Giritoğlu Mustafa Uğuz Camii’nin açılış törenine katılacak. gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Ali Erbaş, saat 17.00’de ise Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) Alanyalı esnaf ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelecek.

ALANYALILARA DAVET

Gerçekleştirilecek olan programa tüm ilçe halkını davet eden İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, “Müftülüğümüze bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan 28 hafız öğrencimiz için ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ düzenleyeceğiz. Aynı gün Diyanet İşleri Başkanımız sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ın teşrifleriyle inşaatı tamamlanan Giritoğlu Mustafa Uğuz Camii’nin açılışını gerçekleştireceğiz. Yavrularımızın sevinçlerine ortak olmaya ve cami açılışına tüm ilçe halkını davet ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 14:52