DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘2019 Yılı Hafızlık İcazet Merasimi’ne katılmak üzere Alanya’ya gelecek. 20 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek 2019 Yılı Hafızlık İcazet Merasimi’nde Alanya Müftülüğü tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayan öğrencilere “Hafızlık Belgesi” verilecek. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek tören saat 13.30’da başlayacak törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılacak.
Arınç ve Erbaş Alanya'da cami açacaklar
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Fığla Mahallesi'nde hayırsever Mustafa Uğuz tarafından yaptırılan Giritlioğlu Mustafa Uğuz Camisi'nin açılışını yapmak için Alanya'ya geliyor.
DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘2019 Yılı Hafızlık İcazet Merasimi’ne katılmak üzere Alanya’ya gelecek. 20 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek 2019 Yılı Hafızlık İcazet Merasimi’nde Alanya Müftülüğü tarafından düzenlenen eğitimleri tamamlayan öğrencilere “Hafızlık Belgesi” verilecek. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek tören saat 13.30’da başlayacak törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılacak.
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