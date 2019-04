Arınç, Dim’in sorularını yanıtladı: ‘Parti kurmak turşu kurmaktan kolay’

TÜRK siyasetine yarım asır hizmet veren 22. Dönem TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini yerine getiren Bülent Arınç, Arınç Küçük Erbakan kitabı ile gündemde. Bülent Arınç, DİM TV (dimtv.tv) ekranlarında Küresel Gazeteci Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı duayen gazeteci Mehmet Ali DİM’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı’nın canlı yayın konuğu oldu. Türk siyasetinde 1970’ten itibaren, 1971 Muhtırası, 1974 Kıbrıs Harekatı, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne kadar bir çok siyasi olaya tanıklık eden Bülent Arınç, kitabı ile yakın tarihe ışık tutarken, süreci ve kitabını Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında değerlendirdi. Yanı sıra duayen gazeteci Dim’in sorularını yanıtladı.

‘DİM MEDYA’YI TEBRİK EDİYORUM’

Arınç, kitabıyla ilgili açıklamada bulunmadan önce, Mehmet Ali Dim nezdinde DİM Medya’ya teşekkürlerini dile getirdi. Bülent Arınç, “Alanyalılara selam ve sevgilerimi iletiyorum. DİM Medya, dijital yayın organı ve gazetesiyle bölgemizin etkili basın kuruluşu. Bu sebeple öncelikle sizleri tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. Ben yedi yıl kadar sürdürdüğüm Başbakan Yardımcılığı ve Medyadan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevimde sizinle mesai arkadaşlığı yaptım. RTÜK, BYEGM, Gazeteciler Cemiyeti’nde önemli roller aldınız, RTÜK kanununda, yerel medyanın desteklenmesi konusunda birlikte çalışmalar gerçekleştirdik. Emek ve çabalarınız için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

ARINÇ İDDİALARI YANITLADI

Mehmet Ali Dim, Arınç’a, hakkındaki ‘Deniz Baykal’ın akrabası, Üstteğmen Kubilay’ı şehit eden Derviş Mehmet’in torunu, Kürt kökenli’ olduğu iddialarını sordu. Bülent Arınç, bu asılsız iddialar hakkında şu açıklamayı yaptı: “Eskiden de iftiralar atılırdı ama başka türlü iftira atılırdı, insanlar bozuldu ve değişti, Twitter ve internet denen sınırsız alanda herkes şeytanlık düşünüyor. Bu sadece trollerin işi değil, herkes yapıyor. Bunu önlemek mümkün değil. Ama onların yazdıklarının hiçbir kıymeti yok. Menemen olayı ile ilgili bir yalan atıldı, yayıldı. Bu külliyen iftiradır. Üsteğmen Kubilay’ın karşılaştığı vahşettir. İnsanlar orada hala yaşıyor etkilerini. Şimdi bununla bizim 7 sülalemizden öteye hiçbir etkimiz yok. Bir esrarkeş etrafında diğer ipsiz sapsızlar toplanıp Kubilay’ı şehit etmiş. Ne bu adamla, ne olaya karışanlarla hiçbir ilgimiz yok. Bu yalanı kim attıysa Allah cezasını versin. Deniz Baykal takdir ettiğim bir siyasetçidir. 1995’te bizim birinci olduğumuz seçimdir, CHP barajı zor aştı. O zaman kendisiyle tanıştık. 99’da baraj altı kaldı, 2002’de meclise girdiler, kendisiyle yakın plan çalıştık. 1 Mart tezkeresi konusunda ikimiz de muhaliftik. Deniz Bey de anlatır, sağlığındayken mecliste bir gün baktım konuşması bitmiyor, ‘Size istediğiniz kadar konuşma hakkı veriyorum’ dedim. O zaman partililer kızdılar bana ama Dengir Mir Mehmet Fırat’a da aynı süreyi verdim. Baykal’la zaman zaman ters düştüğümüz de oldu. Günün birinde arkadaşlar bana ‘Baykal’la akrabalığınız olduğunuz söyleniyor’ dedi. Yalanlasam, akraba olmaktan utanıyor derler. Akraba olsam şerefle kabul ederim. Herkes bir yalanın peşinden gidiyor. Sayın Baykal’la hiçbir akrabalığımız yok. Asıl hayat hikayem bu kitapta anlatılıyor. Rahmetli babam İbrahim Arınç Manisa’nın yörüğüdür. 1936’da Alanya’ya geliyor astsubay olarak. O zaman annem de yetim. Karakolda iyi bir astsubay var, dininde imanında, bu yetim kızı onunla evlendirsek nasıl olur deniyor. 1937’de evleniyorlar. Yıldıray ağabeyim Alanya doğumlu. Siirt’in Baykamlı ilçesinin Arınç köyü varmış, gelen giden oldukça söylenti yayıldı. Nüfus kayıtlarımız burayla hiçbir bağlantı kurmuyor.”

ARINÇ ‘ARINÇ KÜÇÜK ERBAKAN’ KİTABINI ANLATTI

Bülent Arınç, siyasi hayatını anlatacağı üç kitaptan ilki olan ‘Arınç Küçük Erbakan’ kitabını, Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında Mehmet Ali DİM’e anlattı. Necmettin Erbakan’a benzerliği ve milli görüşe hizmetleri nedeniyle kendisine bu lakabın verildiğini söyleyen Arınç, “Bu kitapta çocukluğumu, gençliğimi, siyasetle tanışmamı ve Sayın Necmettin Erbakan’la tanışmamızı ve çalışmalarımızı anlatıyorum. O günleri insanlar mutlaka yaşayan birisinden ve objektif birisinden öğrenmeliler. 1969 yılından 2017’de gerçekleşen seçimlere kadar aktif siyaset hayatım devam etti. Milli Nizam Partisi’nde Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan, Refah ve Milli Selamet Partileri’nde İl Başkanlığı’na kadar birçok görevde yer aldım. Ardından Fazilet Partisi’nde davamızı sürdürdük. Benim dört partim kapatıldı, beşinci partimi de asılsız gazete küpürleri ve Twitter paylaşımları ile kapatmak istediler ama başaramadılar çok şükür. Siyasi yaşamımda ilk iki yılım Rahmetli Erbakan Hoca ile Odalar Birliği mücadelesi ile geçti. Tüm siyaset yaşantım boyunca 5 dönem milletvekilliği, 5 yıl Meclis Başkanlığı, 6 yıl Başbakan Yardımcılığı yaptım. Bir insanın siyaset sahnesinde bulunabileceği tüm görevlerde bulundum diyebilirim. Bu arada, sizin de Ahmet Deniz Olgun ile ilgili kitabınızı hâlâ başucu kitabım olarak taşıyorum. Bu işe bir yerde son vermek gerekirdi. 2011 seçimlerinde bırakmaya niyetlendim, bu RTE sen Bursa’ya gideceksin dedi, öyle gerekiyor dedi, oraya gittik. 2015’e geldiğinde 3 dönemim dolmuştu, 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Eylül itibariyle aktif siyasete son verdim. Benim bir yerim olsun, eş-dost beni bulsun diye bir yer yaptık Ankara’da, Alanyalı dostlarımızı bekleriz. Hukuki danışmanlık ve arabuluculuk yapıyorum bu binada aynı zamanda. 23 yıl avukatlık yaptım. Bu vesileyle meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutlarım. Arkadaşlar yarım asırlık siyasi hayatımı anlatmamı istedi, ben de siyasi anılara meraklıyım. Elime kalem alıp yazacak zamanım ve maharetim yok ama nehir söyleşi yaparak yazdık. 1969’dan AK Parti’nin kuruluşuna, Milli Nizam, Milli Selamet ve Refah Parti’lerindeki görevlerime kadar her şeyi kaleme aldık. Siyasi hayatımı üç bölümde, üç kitap olarak yazdık. 2001-2011 arası AK Parti’nin başlangıç, gelişme, yükselme dönemini anlatıyorum. 2011’den sonrası da benim son dönemim olacak” dedi.

‘SEBEBİNİ BİLMİYORUM, MERAK ETMİYORUM’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu balkon konuşmasında eşi dışında kimsenin yanında bulunmamasına değinen Mehmet Ali Dim’e cevap veren Arınç “Bütün balkon konuşmaları zaten birleştiricidir. Özeleştiri olabilir. Neden sadece eşiyle çıktı. Bunun ne anlamı olabilir bunu merak etmedim açıkçası. Balkona çıkan kişi öyle arzu etmiş ki sadece eşini almış. Daha evvel kimler vardı da şimdi neden yok. Bunların özel bir sebebi olduğunu sanmıyorum. Ama varsa da ben bilmiyorum. Merak da etmiyorum” dedi.

‘TEK BEKLENTİMİZ İSTİKRARIN SÜRMESİ’

“Recep Tayyip Erdoğan sizi arasa ve ‘İhtiyacımız var, gelin’ dese yanıtınız ne olur?” sorusuna Bülent Arınç’ın cevabı, “Zaman zaman görüşüyoruz, bazı konularda konuşuyoruz. Kübra Par’la yaptığımız röportajda da söyledim, paye ve resmi görev beklemiyoruz. Benim ve bazı arkadaşlarımın yapabilecekleri var, bizden istifade edin diyoruz tabii ki. Türkiye’de iç ve sıkıntılar çıktı, çıkmaya devam ediyor, her biriyle tek başına mücadele etmek zor olur. Özel görevler verin, yaparız dedik. Ben bazı illere gittim, seçim çalışması yaptım. Seçimlerde strateji hakkında konuştuk. Arkadaşlar da tasvip etti. Bir beklentimiz yok. Tek isteğimiz AK Parti iktidarı devam etsin, Türkiye büyüsün. Başka ne çıkarımız olabilir. Eskiden yattığımda gece yarısı telefonlar gelirdi, sabaha karşı ekibimiz toplanırdı. Bu konularda birinci derecede mesul değiliz, yaşananlara tabii ki üzülüyoruz ama artık sorumluları var diyoruz. Ama arkadaşlarımız bu işi bayrak yarışı olarak görüp ileri taşımalı. Parlamento daha deneyimli ve başarılı olmalı. On altı bakanın yalnızca dört tanesi parlamentodan şu anda. Cumhurbaşkanımız çağırdığında her zaman konuşuyoruz. En son seçim öncesi konuştuk. Seçimden sonra hiç görüşmedik, istirahata çekildi. Kendisinin de dinlenmeye ihtiyacı var” oldu.

‘PARTİ KURMAK TURŞU KURMAKTAN KOLAY’

Mehmet Ali Dim’in Ahmet Davutoğlu’nun parti kurma girişimi ile ilgili “Parti kurmak için 30 kişi bir araya gelip, tüzük oluşturup parti kurar. Şu anda mevcut 130 adet siyasi parti var, isimlerini duysanız gülersiniz. Parti kurmak turşu kurmaktan kolay. Bizim inancımızda parti iktidar için kurulur. Bunu kenara bırakalım, iktidar ve hizmet için kuracaksanız, bizim gibi. O zaman yol haritanız olmalı. Konjonktürün siyasi partiyi taşımalı, ne kadar başarılı olabilirim diyebilmeli. TKP mesela eskiden yasakken şimdi il belediye bşk. kazanıyor. Fikirler suç olmaktan, örgütlenme hakkının yasak olmasından çıktı. Etnik siyaset yapan partiler bile kapatılmıyor, örneğin Kürdistan Partisi var ve kapatılmıyor. 2001’de biz AK Parti’yi kurarken mevcut siyaset çöktü, güven azaldı, herkes çalışkan, dürüst, bilgili insanlar görmek ve onları başa getirmek istedi. Bu bir aile fotoğrafıdır. Bizim aile fotoğrafımız temizdi. Sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne geçtiler “Sen yasaklısın” diye. Biz bütün gücümüzü verdik, millet de bize oy verdi. O zaman Cem Uzan’ı diğerlerine musallat etti, biz tek başımıza kaldık, bir de CHP geldi. Şimdi bu konjonktürde çok güçlü bir AK Parti var, o zamanlar yoktu. O durumda yeni bir partiye ihtiyaç vardı, bu dönemde ise AK Parti’nin gölgesi yüzde 40 oyu var. Sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın kendinsin oyu yüzde 45’i buluyor. CHP de güçleniyor. Ana muhalefette sıkıntı olduğu için iştahlandılar belki ama iki ana damar dengesini koruyor. AK Parti’ye karşı kurulan bir parti Recep Tayyip Erdoğan kötü dese ne elde edebilir ki, adam halkın kahramanı. Ayakta kalamazlar. Kurulamaz ve kurulmaması lazım diyorum. Ben daha çok kendi yerimi tarif ediyorum. Ben Bülent Arınç olarak Ak Partiliyim ve Ak Parti’de devam edeceğim diyorum. Davutoğlu takdir ettiğim bir insandır. Beraber aynı tarihte balkan olduk. İyi bir bilim adamı ve siyasetçidir. Ben böyle bir parti kuracağını tahmin etmiyorum” ifadelerini kullandı.

‘KOZMİK ODA’DA BÜLENT ARINÇ ARAMAYA GEREK YOK’

Kozmik Oda olayı ile bağlantısının sorulması üzerine kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Arınç “19 Aralık 2009’du. İzmir’de bulunduğum bir zamanda oldu. Ben olayın mağduruyum. Mahkemeler devam ediyor. Henüz karar verilmedi. Polis memurlarının davası da ayrı ve Sincan’da devam ediyor. Ben davaların ardından daha rahat konuşacağım. Hadisede hiçbir şekilde dahilim yoktur. Bülent Arınç’a suikast denilmesinin sebebi de medyadır. Çok gülünç bir şeydi. Kozmik oda meselesinde benim hiçbir ilgim yoktu. Bize talimatı veren Recep Tayyip Erdoğan’dı. Kozmik Oda’nın benim ismimle açıldığını söyleyen iffetsizler var. Sonradan öğreniyoruz ki Kozmik Oda’dan da alınan çok şey de olmamış üstelik. Kozmik Oda’nın içerisinde Bülent Arınç aramaya gerek yoktur” dedi.

ARINÇ YEREL SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRDİ

Yerel seçim sürecini ve sonuçlarını değerlendiren Arınç “Ben 20’den fazla seçime girmiş bir insanım. 99 seçimlerinde bütün seçimler bir arada olmuştu. 6 veya 7 sandık vardı. Millet bu sandığı çok sevdi. Her sandıkta farklı oy kullandı yerine göre. Bu seçimde de buna benzer sonuçlar çıktı. Adem Murat Yücel’i tebrik ediyorum. Oyunu arttırdı. Bu da Ak Parti’nin oylarını vermiş olması demek. 1’inci oldu. Ama Türel seçimi kaybetti. Alanya’dan da çok yüksek oy alsa da merkezde alamadı. Menderes Türel Antalya için büyük bir kayıp oldu. Bu seçimlerin analizini daha sonra yapmak lazım gelir. Çünkü 2 tane metropolün seçim sonuçları henüz açıklanmadı. İtirazlar doğaldır. Olabilecek şeylerdir. Hala bir ümit olduğunu söylemek için insanlar çıkabilirler. Ankara ve İstanbul’u Ak Parti kaybetmiş olursa bunun analizini çok iyi yapmak lazım. MHP ile ittifak işe yaramamış görünüyorsa sebepleri vardır. İnsan unsurunun olduğu yerde her şey olabilir. Total olarak bakmış olduğumuz zaman 15 büyükşehri aldıysa başarısız görmek mümkün değil. Bursa’da muhalefetin yakaladığı artış başarı, ama yine biz kazandık. Bunlar göz ardı edilecek şeyler değil. İyi incelenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.