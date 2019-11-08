Arıkan Yılmaz Dim'i özlemle anıyoruz

ALANYA'NIN ilk Milli Eğitim Müdürü, Alanya basınının duayeni, gazetemizin kurucusu Arıkan Yılmaz Dim, aramızdan ayrılışının 14. yıldönümü nedeniyle, Dim Medya A.Ş. Ailesi, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından bugün saat 10.00'da Bektaş Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anılacak. Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, saat 11.30'da ise öğrencilere çorba ikram edecek.



'GAZETEMİZ EBEDİYEN YAŞAYACAK'