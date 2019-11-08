Arıkan Yılmaz Dim'i özlemle anıyoruz
Aramızdan ayrılışının 14. yıldönümünde acımız hala çok taze
GÜNCEL 08.11.2019, 00:36 08.11.2019, 00:40
ALANYA'NIN ilk Milli Eğitim Müdürü, Alanya basınının duayeni, gazetemizin kurucusu Arıkan Yılmaz Dim, aramızdan ayrılışının 14. yıldönümü nedeniyle, Dim Medya A.Ş. Ailesi, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından bugün saat 10.00'da Bektaş Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anılacak. Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, saat 11.30'da ise öğrencilere çorba ikram edecek.
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Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
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|-2
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|P
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|11
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|23
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|23
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|17
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|16
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|16
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|11
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|15
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|11
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|11
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|8
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|P
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|22
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|22
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|22
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|21
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|20
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|19
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|12
|17
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|12
|17
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|12
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|13
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|12
|12
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|12
|11
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|8
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|5