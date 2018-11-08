'Arıkan Hoca' dualarla anıldı

ALANYA'NIN ilk Milli Eğitim Müdürü, Alanya basınının duayeni, Yeni Alanya Gazetesi kurucusu Arıkan Yılmaz Dim, aramızdan ayrılışının 13. yıldönümü nedeniyle, Dim Medya A.Ş. Ailesi, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından Bektaş Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in yurtdışında oluşu nedeniyle katılamadığı anma töreninde Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazmi Karagedik, öğretmenler ve öğrencilerin yanısıra Osman Dim, Yeni Alanya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen, Dim TV (dimtv.tv) Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutay, Dim Medya A.Ş. Muhasebe Müdürü Hakan Şimşek, Yeni Alanya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kübra Duman ve Dim Medya A.Ş. çalışanları yer aldılar.

'ASLA UNUTULMAYACAK'

Merhum Arıkan Yılmaz Dim’in mezarı başında yasin ve dualar okunmasının ardından Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazmi Karagedik ve öğrenciler, Dim'in kabrine çiçek diktiler. Katılımcılar ise Dim'in kabrine çiçek bıraktılar. Yeni Alanya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen, öğrencilere merhum Arıkan Yılmaz Dim hakkında bilgiler vererek "Merhum Arıkan Hocamızı, meslektaşları, eğitimciler, öğrencileri ve Alanya hiç unutmamıştır, asla da unutmayacaktır. Kabrine nurlar yağsın" dedi.

'HEP İLKLERE İMZA ATTI'

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Karagedik ise, Dim’in bir röportajında hep yapılmayanı yapmak istediğini söylediğini

hatırlatarak, Alanya'da ilklere imza attığını belirtti. 1968 yılında 10 bin nüfuslu Alanya'da bir gazete çıkarmanın hiç de kolay olmadığını kaydeden Karagedik, merhum Dim’in müstesna bir kişilik olduğunu ifade etti. Karagedik "Bugün O'nun sayesinde okulumuz eğitim öğretime açıldı, onun sayesinde sizler okulumuzda eğitim alabiliyorsunuz. Merhum Arıkan Yılmaz Dim her zaman 'Okuyun, araştırın' derdi. Öğrencilerine ilk tavsiyesi buydu. Bu tavsiyesini asla unutmayın" dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 14:33