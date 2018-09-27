Arı: Narenciye devredildiyse büyük ihanet

 CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Narenciye bölgesine adını veren Narenciye arazisinin sessiz sedasız bir vakfa devredildiğine ilişkin iddiaları hatırlatarak, "Bu doğru ise Antalya adına yapılmış büyük ihanettir" dedi

Arı: Narenciye devredildiyse büyük ihanet
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MİLLETVEKİLİ Cavit Arı, Muratpaşa Demircikara Mahallesi'ndeki tarihi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisinin, Hamidiye adlı bir vakfa tahsis edildiğine ilişkin iddialar olduğunu söyledi. Milletvekili Arı, "Bu doğru ise Antalya adına yapılmış büyük ihanettir, kabul edilemez" dedi.

Antalya'da 1934 yılında kurulan Narenciye Müdürlüğü, şimdiki adıyla BATEM'in Antalya ve Türkiye tarımına büyük katkıları olduğunu kaydeden Arı, "200 dönüm arazisi, içerisindeki yüzlerce çeşidi ve binlerce narenciye ağacıyla kent merkezinde yeşil kalan tek arazidir. Kamu kurumu arazisi olmasının yanında oksijen deposu ve bölgenin yaşam kaynağıdır. Bu nedenle öncelikle Antalya halkının, Antalya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm belediye başkanları, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile tüm yetkililerin bu değerimize sahip çıkması gerekir. Antalya halkımızın bu değerini koruması gelecek nesillerimiz adına büyük önem taşımaktadır. İlgilileri bu konuda resmi açıklama yapmaya bekliyorum" diye konuştu. 

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