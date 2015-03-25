Arda Turan yurt dışında simit satacak

FUTBOL kariyerine İspanya'nın Atletico Madrid takımında devam eden ve sözleşmesi 2017'de bitecek olan milli futbolcu Arda Turan, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu. Turan, çözüm sürecinden faiz tartışmasına, Türk futbol endüstrisinden yatırımlarına, İspanya ekonomisinden hayallerine kadar samimi açıklamalar yaptı. "Yatırımlarımı gayrimenkule yapıyorum" diyen Turan, bazı ticari girişimleri olduğunu da anlattı. Turan, "Lidyana.com'un cirosu çok iyi. Marka yüzü olduğum Simit Sarayı ile yurt dışında ortak şube açacağım. Türk ekonomisi çok iyi ancak faizler düşmeli" dedi.

"İNŞAATÇI TRANSFER YAPMASIN"

Türk futbol endüstiri nasıl yönetiliyor? Sizce futboldaki sorunlar neler?

- Türk futbolunda yatırımların karşılığı yok. Bir şirketi yönetmek için başına uzman ekipler atarsınız. Ancak futbolda böyle değil. Yönetenler futbolu bilmiyor. Toplumun baskısı ile günlük hamleler yapıyorlar. Bütçeyi doğru planlayamıyorlar. Günün sonunda kaybediyorlar. Büyük kulüpler bir oyuncuya yılda 5 milyon lira verirken, kimse altyapısına 5 milyon lira harcamıyor. 5 milyonu altyapıya harcasanız 5 yıl sonra 10 tane 20 milyon Euro'luk oyuncu çıkabilir. 200 milyon Euro'ları bulan sermaye oluşturabilirsiniz. Yöneticiler Türk futbolunun daha iyi yönlendirmeli. Kulüpte inşaatçı bir adam gelip transfere karışmamalı. Tabi ki fikrini söylemeli ama profesyonel yönetime ihtiyaç var.

Türk sporun ve futbolunu geliştirmek için projeleriniz var mı?

- Türkiye'de futbolcu sendikası istenilen düzeyde değil. Futbolu bıraktıktan sonra 'Futbolcular Birliği ve Sporcular Birliği' kurmak istiyorum. Sporda yıldız adaylarını korumak ve güçlendirmek adına onların arkasında durabilecek iki önemli birlik kurmayı hayal ediyorum.

"İSPANYA'DA İYİ KAZANIYORUM"

Futboldan kazandığınız parayı nereye yatırıyorsunuz? Ticari hayatta hayalleriniz var mı?

İnsanlar hep işime karıştılar. Futbolu her insanın sevdiğini ama her insanın bilmediği düşünüyorum. İnsanlar bilmedikleri halde işime karıştılar. Ben bilmediğim bir işte olmak istemedim. Ticaret benim bilmediğim bir iş olduğu için yatırımımı hep gayrimenkul üzerine yaparım. Bazen girişimciye ve yeteneğe güvendiğim için de ticari yatırımlar yaptım. Mesala Hakan Baş bana geldi, Lidyana.com ile ilgili görüşlerini anlattı. 'Ben interneti açıp kapatmayı bilirim. Ancak anlattıkların doğru. Benim tek kriterim başarı. Eğer beni başarısız kılarsan seninle sıkıntımız var' dedim. Sonra ekipler inceledi ve e-ticarete girdim. Şu an çok iyi gidiyor. Cirosu çok yüksek. 100 binin üzerinde üye var. Burada çalışan herkese benim kriterime uydukları için teşekkür ederim.

Şu anki kazancınız nedir? Türkiye'de mi yoksa İspanya'da mı daha çok kazandınız?

Türkiye'de futbolcular çok iyi kazanıyor. İspanya'da futbolcular net para üzerinden anlaşılır. Ancak burada kulüplerin üzerinde yüzde 45'lere varan vergi yükü var. Atletico Madrid'te çok iyi para kazanıyorum. İspanya'daki maddi kazancımı şu anda Türkiye'de bir kulübün karşılaması çok zor. İlk senelerde bu rakam azdı ama şuan iyi bir seviyeye geldi. Son iki yıldır finansal açıdan rahatladım.

"SİMİT SARAYI AÇACAK"

Gayrimenkule yatırım yaptığınızı söylüyorsunuz. Sadece Türkiye'de mi yoksa yurtdışında da konut alıyor musunuz?

Londra'da ev almayı düşünüyorum. Çok büyük değil 180 metrekare gibi bir daire bakıyorum. Hayatımız boyunca orada bir evimiz olsun istiyorum. Günün birinde çocuğumuz okumaya gider. Bir ayağımız Londra'da olsun. İspanya'da da ev almayı düşünüyorum. Kendi oturduğumuz evin fiyatı yüksek. Belki orayı almak zor olabilir.

Simit yemeği sevdiğiniz söylüyorsunuz. Reklamlarında oynadığınız Simit Sarayı'na yatırım planınız var mı?

Apo Ağabey (Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu) ile çok iyi bir ilişkimiz var. Önümüzdeki günlerde bir kaç ortaklığımız olacak. Yurtdışında Simit Sarayı şubeleri açacağız.

"ŞAHENK VE SABANCI BANA SAHİP ÇIKIYOR"

Gündemi yakından takip ediyorsunuz. Son dönemlerde dolar TL karşısında değer kazanıyor. Cumhurbaşkanı ve Merkez Bankası arasında faiz tartışmaları biraz olsun yumuşadı. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Türk ekonomisi çok iyi. Dolarda biraz dalgalanma var. Faizlerin düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yatırımcının ve girişimcinin işleri iyi gidiyor. İyi gitsin ki esnafta iş yapmaya devam edebilsin. Zaman zaman Türkiye'nin önde gelen işadamları ile buluşuyorum. Ali Ağabey (Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı) ve Ferit Ağabey (Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk) bunların başında geliyor. Onlarla zaman zaman abi kardeş gibi konuşuyoruz. Onlar da bana sahip çıkıyorlar ve destek oluyorlar.

"PARAYLA PATRONLUK TASLANMAMALI"

Türk futbolu son yıllarda sponsorlarını kaybediyor. Bu konuda ne yapılması gerekiyor?

Türkiye'de sponsorluk mantalitesinin değişmesi gerekiyor. Sponsor şirket sponsorluk yaptığı zaman kendi adamını kulübe koyup hamle yapmak istiyor. Sponsor olup futbol ve bastketbolu bilmeyen adamın kulübe koyup transfere karışıyor. Bu adeta parayla patronluk taslamaktır. Sponsorluk yapıyorsa verdiği paranın bir kısmının altyapıya gideceğini bilmesi lazım. Bunu kontratına yazsın. Doğru konumlandırılmış sponsorluk çok önemli.

"BAYRAMPAŞA'YA OTEL YAPACAĞIM"

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde büyüdünüz. Bu semte yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?

Bayrampaşa'da otel hayalim var. Ancak Bayrampaşa'da arsalar çok değerlendi. Bazı yerler boşaltıldı. Birçok değreli proje yapılıyor. Bayrampaşa Cezaevi de yıkıldı. Kocaman bir arsa var.

Oteli Bayrampaşa Cezaevi'nin olduğu arsaya mı yapmayı planlıyorsunuz?

Orası bomboş duruyor ancak benim böyle bir planım yok. Ben asla devletin hiçbir kısmından kendime avantaj sağlayacak bir şey istemem. İnsanların önüne geçip kul hakkı yemek istemem. Tabiki yardımcı olunabilir ama ben böyle şeylere çok karşıyım. Allah bana hem maddi hem manevi anlamda çok özel şeyler vermiş. Bunun fazlasını istemek aç gözlülük olur.

"HALKA ULAŞABİLEN MARKALARIN YÜZÜYÜM"

Birçok markanın tanıtım yüzü oldun. Bu markaları seçerken nelere dikkat ediyorsun?

Reklamında oynayacağım markanın halka ulaşması çok önemli. Daha önce DeFacto'nun yüzü oldum. Baktım fiyatları çok uygun herkes alabilir kabul ettim. Daha sonra Simit Sarayı ile anlaştım. O da Türkiye'ye özel bir ürün satıyor ve yurtdışında büyüyor. Son olarak Türkiye Finans ile anlaştım. 282 şubesi bulunuyor. Büyüme hayalleri var. Türkiye Finans hes profesyonel hem de hızla gelişen bir marka. Bana da İstanbul Caddebostan şubesinden hesap açtılar.

Peki markalar neden seni seçiyor? Çok fazla talep var mı?

Gençelere kötü örnek olacak bişey yapmayaya çalışıyorum. Samimi ve sıcak buluyorlar. Çünkü ben de halktan biriyim. İnsanlar samimiyet arıyor. Kendi inanmadığım bir şeyi halkın almasını da istemem.

"İSPANYA GİBİ SPOR TURİZMİNE AĞIRLIK VERMELİ"

Spor artık dünya ekonomilerine yön veriyor. İspanya'da dünya çapında sporcular ve kulüpler var. Türkiye'de spor ile kalkınabilir mi?

İspanya'da spor ve turizm ikisi birlikte gidiyor. Teniste Rafael Nadal, Formula 1'de Fernando Alonso gibi dünya yıldızları yarattılar. Barcelona ve Real Madrid gibi dünyada milyonlarca kişinin izlediği takımları var. Ülke spor ve turizmi doğru şekilde harmanlayarak ayakta duruyor. Türkiye'de çok büyük bir genç nüfus var. 7 farklı bölge var. Her spora yatkın fiziksel özelliğe sahip genç var. Ama nerdeyiz diye bakarsak, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bile dünyada önemli maçlar listesine giremiyor.

"ÜLKEM HUZUR VE BARIŞ İÇİNDE YAŞASIN "

İspanya'da ekonomi nasıl? Tüketici hareketlerini gözlemliyor musunuz? Türkiye'deki siyasi gündemi değerlendirir misiniz?

- İlk gittiğim zaman ekonomide sıkıntılı bir durum vardı. Bu sokağa yansıyordu. Hem olaylar oluyordu hem de insanlar tüketimi azaltmıştı. İspanya, ekonomik krizi iktidar ve muhalefetin ortak atılımlarıyla atlattı. Benim ülkemde anlayamadığım şeylerden biri de bu. İktidar partisi hiç mi doğru bir şey yapmıyor da, muhalefet onları desteklemiyor. Ya da muhalefet partisi hiç mi doğru bir şey sunmuyor da iktidar desteği alamıyor. Yani sen iktidarsın, ben muhalefetim 10 küsür yıldır birbirimizin onaylayabileceği, birbirimizin gerçekten içine sineceği bir şey söyleyemiyormuyuz.

Çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

- İnsanların ölmediği, ülkemin huzurlu ve barış içinde yaşamasını istiyorum. Benim ülkemin toprakları da insanı da çok güzel. Bu ülke yıllarca savaşmış. Bu ülkenin toprakları savaşmak için değil yaşamak için var. Bir annenin ve babanının evladı için üzelmesini istemem.

"BU DA ARDA TURAN TURİZMİ"

Atletico Madrid'e transfer olduğundan beri İspanya'ya giden turist sayısı arttı diyorlar. Buna katılıyor musun?

Arda Turan turizmi. Ülkemin her kesiminden halkından, siyasetçisinden, sanatçısından birçok bisafir ağırlıyorum. Sağcısı, solcusu herkes evimin etrafında birleşti. Bu beni çok mutlu ediyor.

"45 SONRASI BAŞKAN"

Futbol hayatınızı sonlandırdıktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz?