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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Araştırma görevlisi FETÖ'den gözaltına alındı

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda araştırma görevlisi gözaltına alındı

Araştırma görevlisi FETÖ'den gözaltına alındı

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda araştırma görevlisi gözaltına alındı

19 Mart 2018 Pazartesi 11:31
Araştırma görevlisi FETÖ'den gözaltına alındı
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ESKİŞEHİR'DE Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kadın araştırma görevlisi, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Hacettepe Üniversitesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenilen S.Ö'yü gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi

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FetöAraştırma GörevlisiFETÖ/PDYEskişehir
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