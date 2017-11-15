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Arasından geçtiği vagonların altında kalarak öldü

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, 12 yaşındaki Muhammet Mehmet Gelebek, vagonlarının arasından geçerken trenin hareket etmesi sonucu ezilerek yaşamını yitirdi

Arasından geçtiği vagonların altında kalarak öldü

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, 12 yaşındaki Muhammet Mehmet Gelebek, vagonlarının arasından geçerken trenin hareket etmesi sonucu ezilerek yaşamını yitirdi

15 Kasım 2017 Çarşamba 16:40
Arasından geçtiği vagonların altında kalarak öldü
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OLAY, öğle saatlerinde Karataş Mahallesi'ndeki tren garında meydana geldi. İddiaya göre, öğle yemeği için okuldan çıkıp eve doğru giden ortaokul öğrencisi Muhammet Mehmet Gelebek, vagonların arasından geçmek istedi. Bu sırada trenin hareket etmesi sonucu vagonların altında kalan çocuk ezilerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemenin ardından Muhammet Mehmet Gelebek'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.  

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Anahtar Kelimeler:
Karataş MahallesiVAGON
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