Arar'dan çifte eğitim

‘BEDEN Dili ve Bireysel İmaj Yönetimi’ başlıklı seminer 6 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da ALTSO’nun seminer salonunda yapılacak. ‘Amaç insanları değiştirmek değil, kim olduklarını kıyafetleriyle anlatma fırsatı vermektir’ metaforundan yola çıkan eğitmen Burcu Erman Arar, 14 yıllık profesyonel hayatından derlediği bu eğitimde, iş görüşmeleri, satış toplantıları ya da sosyal yaşamda doğru bir imaj oluşturmayı ve beden dilini doğru okumayı anlatacak.

PROFESYONEL SATIŞ TEKNİKLERİ

‘Profesyonel Satış Teknikleri’ eğitimi ise 11 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de yapılacak. “Her işletmenin, birimin, yöneticinin, personelin ve hatta üretim makine ve araçlarının dahi ortak amacı satış yapmaktır" diyen Burcu Erman Arar, “Satış eğitiminde ikna ve manipülasyon sanatlarını öğretmekle birlikte, doğru pazarlama ve sunum teknikleri ile kolay ve güvenilir satış yapmanın yolunu göstermeye çalışacağım" dedi.

