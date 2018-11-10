Arap yatırımcılar Serik Belediyesinde

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Serik Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 3.Tarım, Meyve ve Sebze Yatırım Forumu için Körfez ülkesinden gelen 50 Arap yatırımcı ve 10 Arap gazeteci, Başkan Ramazan Çalık'ı makamında ziyaret etti

Arap yatırımcılar Serik Belediyesinde
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CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli'nin de hazır bulunduğu ziyarette Arap yatırımcılarla bir süre görüşen ve belediye çalışmaları hakkında yatırımcılara bilgi veren Başkan Ramazan Çalık; “ Tarım ve turizmin başkenti olan ilçemizde, Arap dostlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah düzenlediğimiz zirveyle hem dostluğumuz hem de ilişkilerimiz daha da artacak. Bu konuda belediye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 17:01
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