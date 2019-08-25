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Aranan 5 kişi yakalandı

Gazipaşa'da yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL 25.08.2019, 22:31 Enes Subaşı
Aranan 5 kişi yakalandı
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GAZİPAŞA İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında umuma açık iş yerleri aranırken, trafik ekipleri tarafından ise yol uygulaması yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu esnasında cezaevi firarisi olduğu belirlenen E.E. ve M.G. ile çeşitli suçlardan aranan U.Ö., A.K., K.D. yakalandı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin  ardından adliyeye sevk edildi. Cezaevi firarileri E.E. ile M.G. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

#gazipaşa
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