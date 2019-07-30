‘Aramızdaki çürük elmalar temizlenmeli’

2019 turizm sezonunu yarıladığımız şu günlerde esnaf turizmden umduğunu buldu mu? Geçen seneye göre satışlarının daha kötü olduğunu belirten esnaf, “Umduğumuzu bulamadık” dedi.

‘Aramızdaki çürük elmalar temizlenmeli’
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ESNAF, kimi esnafın ahlaksız şekilde davrandığı iddialarına da, “Aynı ahlak sorunu turistlerde de var. Biz de onlara göre hareket ediyoruz” yanıtı verdi. Yedi yıldır Alanya’ya gelen Alman bir turist ise Alanya esnafının durumuyla ilgili Dim TV’ye özel açıklamalarda bulundu. 
Ayrıntılar 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…

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