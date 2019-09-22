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Araçların gizli bölmesinden 300 bin liralık telefon çıktı

Ankara'da polisin yaptığı yol kontrol uygulamasında durdurulan iki aracın gizli bölmesinden yaklaşık 300 bin lira değerinde 227 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

GÜNCEL 22.09.2019, 08:10
Araçların gizli bölmesinden 300 bin liralık telefon çıktı
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ALINAN bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü  Emtia Büro Amirliği ve Kültür Büro Amirliğine bağlı ekipler, Gölbaşı'ndaki  uygulama noktasında şüphe üzerine 16 AFN 845 ve 34 CGP 526 plakalı otomobilleri  durdurdu.
Yapılan kontrollerde ekipler, araçların alt kısımlarında yapılmış  gizli bölme olduğunu tespit etti.
 
Gizli bölmelerde yapılan aramalarda, 16 AFN 845 plakalı otomobilde  110, 34 CGP 526 plakalı araçta 117 akıllı cep telefonu ele geçirildi.
 
Bu telefonların piyasa değerinin de yaklaşık 300 bin lira olduğu  öğrenildi.
 
Gözaltına alınan şüpheli A.G, B.G. ile M.K. emniyetteki işlemleri  tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

#araçlar
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