Araçlar yol üzerinde savruldu, ortalık savaş alanına döndü

ANKARA'DA çevre yolu üzerinde arızalanarak yol kenarında duran araca, işçileri taşıyan bir kamyonetin arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle yolun 3 şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı.

YOL ÜZERİNDEKİ ARIZALANAN ARACA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 02.30 sıralarında Keçiören'de meydana geldi. 06 NN 613 plakalı aracıyla çevre yolu üzerinden havaalanı istikametinde seyreden Emre Yiğitbaş, aracın arızalanması üzerine yol kenarına park ederek kendi imanlarıyla tamir etmeye çalıştı. Bu sırada aynı istikamette seyreden ve bir yiyecek firmasının çalışanlarını taşıyan 06 FE 1913 plakalı kamyonet, sürücüsü Oktay K.'nın fark edememesi üzerine park halindeki 06 NN 613 plakalı araca arkadan çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HER İKİ ARAÇ YOL ÜZERİNDE SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da yol üzerine savrulurken, 06 NN 613 plakalı araçta 3, 06 FE 1913 plakalı kamyonette de 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri kamyonette sıkıştı içinde sıkıştı. Kazanın ilgililere bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıları, sedyeyle ambulanslara taşıdı. Sıkışan yaralının yardımına koşan itfaiye erleri, kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyenin meşakkatli çalışması sonucu kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavisi gerçekleştirildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle yolun 3 şeridi trafiğe kapandı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı. Polis ekipleri, kaza hakkında çalışma başlattı.