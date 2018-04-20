Araçlar tek tek durduruldu! Alanya'da sıkı denetim

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri ile Alanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, işbirliği yaparak Alanya’nın muhtelif noktalarında denetimler yaptı. Özel halk otobüsleri, servisler ve taksiler denetim noktalarında durdurularak çalışma belgeleri, genel evraklar, sürücülerin kılık kıyafetleri, araç içi klimalar ve müşteri memnuniyeti bakımından denetlendi. Ulaşım zabıtası ve polis tarafından yapılan denetimlerde evrakları eksik olanlara, araçlarında trafiğe aykırı fazlalıklar bulunanlara ve kılık kıyafeti düzgün olmayanlara uyarı ve yasal cezalar verildi. Denetimlerden memnun kalan vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ettiler.