Aracınız bu uyarıyı veriyorsa, acilen servise!

Hararet göstergesi Bu uyarı göstergesinin yanması aracın motorunun fazla ısındığı anlamına geliyor. Motor soğutma suyu fazla ısınmış veya ısınmış olabilir. Hararet göstergesi uyarı ışığı yandığında hemen aracı durdurmanız ve motorun soğumasını beklemeniz gerekiyor. Motor soğuduktan sonrada en yakın servise başvurmalısınız.

2 Lastik basınç uyarısı Lastik basınç uyarı arıza lambası, lastik basıncı düştüğünde ve zincir takmanız gerektiğinde yanar. Acilen lastiklerinizin basıncını kontrol etmenizde fayda vardır.

3 Motor yağı basıncı uyarısı Lastik basınç uyarı arıza lambası, lastik basıncı düştüğünde ve zincir takmanız gerektiğinde yanar. Acilen lastiklerinizin basıncını kontrol etmenizde fayda vardır.

4 ESP/ASR sistemleri uyarısı Normalde bu ikaz ışığı pasiftir. ESP/ASR sistemleri devreye girdiğinde bu ışık yanıp söner. Eğer bu arıza lambası sürekli yanıyorsa ESP/ASR sistemleri iptal edilmiş veya devre dışı kalmış demektir. Bilinçli olarak sistemleri kapatmadıysanız servise gitmenizde fayda var.

5 ABS fren sistemi uyarısı ABS ışığının sürekli yanması ABS fren sisteminin devre dışı kaldığını gösterir. Fren sistemi ABS'siz olarak çalışmaya devam eder ama ABS sisteminin yeniden çalışır duruma gelebilmesi için yetkili servise başvurmanız gerekir.

6 Adaptif hız sabitleme uyarısı Bu uyarı lambası otomatik vitesli araçlar için geçerlidir. Otomatik vites kolunun hareket etmesi için fren pedalına basmanız gerektiğini gösterir.

7 Cam yıkama suyu uyarısı Bu ikaz ışığının sürekli yanması cam suyunun bittiği anlamına gelir. Cam suyunu servise girmeden kendinizde doldurabilirsiniz.

8 Diferansiyel kilidi uyarısı Hızınızın aşırı hızlı olması bu ikaz ışığının yanmasının birinci sebebidir. Bir diğer anlamı ise arka aks diferansiyel kilidinde mekanik blokaj var demektir.

9 Dizel partikül filtresi uyarısı Eğer aracınız dizel ise bu ikaz ışığı sizin araçta da var demektir. Bu arıza lambasının yanması dizel partikül filtresinin fazla kurumla dolduğu anlamına gelir. Aracınızı 4. veya 5. viteste 2000 devir/dakikanın üzerinde 15-20 dakika boyunca kullanırsanız dizel partikül filtresi temizlenecektir. Hala sönmezse servise başvurmanızda fayda vardır. Bu değerler araçtan araca değişiklik gösterebilir. Daha ayrıntılı bilgi için aracınızın kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz.

10 Egzoz sistemi kontrol lambası Bu uyarı göstergesi araç ilk çalıştığında yanar ve söner. Eğer aracınız hareket halindeyken bu ikaz ışığı yanmaya başladıysa veya araç çalıştıktan sonra sönmüyor ise aracınızın acilen servise götürülmesi gerekiyor demektir. Eğer yanıp sönüyorsa aracınızın servise ihtiyacı var anlamına gelir. Egzoz sistemi kontrol lambası yandığında aracı kullanılmaya devam ederseniz, aracınızın emisyon kontrol sistemi zarar görür.

11 Hava yastığı ve emniyet kemeri sistemi uyarı lambası Eğer bu ışık sürüş esnasında yanıp sönüyor veya sürekli yanıyorsa hava yastığı sisteminizde arıza olduğunu belli eder ve hava yastığını kapatır. Kaza durumunda ise hava yastığı çalışmaz. En kısa sürede servise başvurmanız yararınıza olacaktır.