Aracının torpidosundaki sözleşmeyi görünce, savcılığa koştu

KANAL D Haber Daire Başkanı ve Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Trump Towers'taki rezidansını kendisinden habersiz kiralayan ve 200 bin lirayı cebe indiren şoförünü mahkemeye verdi.

AHMET HAKAN YARDIM İSTEDİ

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Şişli'de patronu Aydın Doğan tarafından yapılan Trump Towers'taki dairesini kiraya vermesi için şoförü Sari Demir'den yardım istedi. Uyanık şoför, Hakan'ın verdiği yetkiyle 20 Ağustos 2015'te 29. kattaki 2904 nolu lüks daireyi Ranjbar Dış Ticaret Ltd. isimli şirkete kiraya verdi.

KENDİ HESAP NUMARASINI GÖNDERDİ

Aylık 7.500 lira kira bedelini yatırması için de firmaya kendi hesap numarasını gönderdi. Bu durumdan haberi olmayan Hakan, şoförüne zaman zaman "Daireyi kiraladın mı" diye sorduğunda, "Hayır" cevabını aldı.

SÖZLEŞMEYİ GÖRÜNCE SAVCILIĞA KOŞTU

Aradan geçen iki yıl sonunda şoför Demir, 1 Ağustos 2017'de istifa etti. Hakan, aracının torpidosunda 2015'te imzalanmış kira sözleşmesini bulunca gerçeği öğrendi. Şoförünün kendi imzasını taklit ederek sözleşme imzaladığını görünce, hemen savcılığa gitti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki yıl boyunca daireden yaklaşık 200 bin lira haksız kazanç sağlayan uyanık şoförün cezalandırılmasını istedi. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.