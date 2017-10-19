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Aracının torpidosundaki sözleşmeyi görünce, savcılığa koştu

Trump Towers'taki dairesini kiraya vermesi için şoföründen yardım isteyen Ahmet Hakan, 200 bin TL dolandırıldı. Hakan'ın şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı

Aracının torpidosundaki sözleşmeyi görünce, savcılığa koştu

Trump Towers'taki dairesini kiraya vermesi için şoföründen yardım isteyen Ahmet Hakan, 200 bin TL dolandırıldı. Hakan'ın şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı

19 Ekim 2017 Perşembe 15:19
Aracının torpidosundaki sözleşmeyi görünce, savcılığa koştu
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KANAL D Haber Daire Başkanı ve  Hürriyet gazetesi yazarı  Ahmet Hakan, Trump Towers'taki rezidansını kendisinden habersiz kiralayan ve 200 bin lirayı cebe indiren şoförünü mahkemeye verdi.

AHMET HAKAN YARDIM İSTEDİ

Hürriyet yazarı  Ahmet Hakan,  Şişli'de patronu  Aydın Doğan tarafından yapılan Trump Towers'taki dairesini kiraya vermesi için şoförü Sari Demir'den yardım istedi. Uyanık şoför, Hakan'ın verdiği yetkiyle 20 Ağustos 2015'te 29. kattaki 2904 nolu lüks daireyi Ranjbar Dış Ticaret Ltd. isimli şirkete kiraya verdi.

KENDİ HESAP NUMARASINI GÖNDERDİ

Aylık 7.500 lira kira bedelini yatırması için de firmaya kendi hesap numarasını gönderdi. Bu durumdan haberi olmayan Hakan, şoförüne zaman zaman "Daireyi kiraladın mı" diye sorduğunda, "Hayır" cevabını aldı.

SÖZLEŞMEYİ GÖRÜNCE SAVCILIĞA KOŞTU

Aradan geçen iki yıl sonunda şoför Demir, 1 Ağustos 2017'de istifa etti. Hakan, aracının torpidosunda 2015'te imzalanmış kira sözleşmesini bulunca gerçeği öğrendi. Şoförünün kendi imzasını taklit ederek sözleşme imzaladığını görünce, hemen savcılığa gitti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki yıl boyunca daireden yaklaşık 200 bin lira haksız kazanç sağlayan uyanık şoförün cezalandırılmasını istedi. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

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Ahmet Hakan CoşkunHürriyet GazetesiDonald TrumpAhmet HakanAydın Doğan
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