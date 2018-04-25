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Aracını muayeneye götürdü, manzara karşısında ne yapacağını şaşırdı!

Aksaray'da, araç muayene istasyonuna geçişin sağlandığı yolun arazisinden geçtiğini ileri süren kişi, bu alanı tel örgü ile kapattı

Aracını muayeneye götürdü, manzara karşısında ne yapacağını şaşırdı!

Aksaray'da, araç muayene istasyonuna geçişin sağlandığı yolun arazisinden geçtiğini ileri süren kişi, bu alanı tel örgü ile kapattı

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:27
Aracını muayeneye götürdü, manzara karşısında ne yapacağını şaşırdı!
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ADANA-Aksaray karayolunun 10. kilometresindeki araç muayene istasyonu  önüne gelen Hasan Harun Uçkun ve ortağı Mustafa Gök, girişteki araziyi satın  aldıklarını belirterek, araç giriş çıkışlarının yapıldığı kısma tel örgü  çektirdi.

İstasyona gelen sürücüler yolun kapatılmasından dolayı şaşkınlık  yaşarken, araç geçişleri yan tarafta açılan toprak yoldan sağlanmaya başlandı.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istasyon önündeki 638  metrekarelik arsanın, yaklaşık bir ay önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihalesinde  Uçkun tarafından satın alındığını söyledi.

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AksarayMuayeneIstasyonunHasan Harun Uçkun
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