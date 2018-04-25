Aracını muayeneye götürdü, manzara karşısında ne yapacağını şaşırdı!

ADANA-Aksaray karayolunun 10. kilometresindeki araç muayene istasyonu önüne gelen Hasan Harun Uçkun ve ortağı Mustafa Gök, girişteki araziyi satın aldıklarını belirterek, araç giriş çıkışlarının yapıldığı kısma tel örgü çektirdi.
İstasyona gelen sürücüler yolun kapatılmasından dolayı şaşkınlık yaşarken, araç geçişleri yan tarafta açılan toprak yoldan sağlanmaya başlandı.
Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istasyon önündeki 638 metrekarelik arsanın, yaklaşık bir ay önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihalesinde Uçkun tarafından satın alındığını söyledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.