Araç sürücülerini ilgilendiren sigorta değişikliği resmen yürürlükte!

TRAFİK sigortasında prim belirleme usullerine yeni bir hüküm eklendi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, artık daha fazla trafik sigortası ödeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının değişiklik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre artık sürücülerin trafik kuralları ihlali sonucu aldığı ceza puanları sigorta primi belirlenirken dikkate alınacak.

EHLİYETE EL KONULMA NEDENİ DE PRİMİ ETKİLEYECEK

Aynı şekilde ehliyete el konulma haline bunun süresi ve nedenleri de sigorta priminin tespitinde dikkate alınacak. Böylece trafik kurallarını ihlal eden, ceza puanı uygulanan sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.