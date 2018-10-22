Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem başladı

ÇOK yakında otomobillerimizin kimlik belgesi niteliğinde olan plakalar da akıllı olacak ve bize çok önemli hizmetler verecek? Peki nasıl?



2Geliştirilen özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Peki bir plaka bunu nasıl yapacak dersiniz? Öncelikle plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor. Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Nasıl mı?



3Telefonda aynen bu şekilde aracınızın o an nereye yakın temas halinde olduğunu görüyorsunuz. Şu an görmekte olduğunuz fotoğrafta da araç arka taraftan bir başka araç veya nesneye oldukça yaklaşmışa benziyor!



4Telefona gelen bildirimler sayesinde ayrıca park sensörüne ihtiyaç kalmıyor. Ancak daha da önemlisi bu plakaların görevi sadece park sensörü olmak da değil!



5Ayrıca aracınızın konumunu da anbean izlemenizi sağlıyor ve harita üzerinden aracınızı elinizle koymuş gibi buluyorsunuz.



6Peki bu plakaları takmak için bir sürü kabloyla boğuşmak zorunda mısınız? Hayır. Kablosuz çalıştığından ve de gücünü aküden değil kendi içindeki bataryasından aldığından kablo karmaşası da ortadan kalkıyor.



7Peki bu plakalar her araçla uyumlu mu? Evet. Hemen her araçta bu plakaları kullanabiliyorsunuz.



8Bu plakalar iPhone'larla çalışmıyor; şimdilik sadece Android telefonlarla uyumlu; sanırız ki plakanın en büyük eksikliği bu olsa gerek!