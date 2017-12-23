Araç kanala uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kestel köyünde parke taşı döşeyen çalışanların içinde bulunduğu sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç, mesai bitimi Kestel’den Karaaliler istikametinde ilerlerken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Çevredekiler durumu sağlık ekipleri ve kurtarma ekiplerine haber verirken su kanalına ters düşen araçta bulanan Ali Güneş, Ahmet Esen, Genco Hacıoğlu, Eyüp Ozan ve Fikri Başar kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılara kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, su kanalı içindeki araçta bulunan 41 yaşındaki Mustafa Çelikkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine sevk edildi. Çelikkaya’nın cesedi ise kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Mustafa Çelikkaya’nın cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi morga kaldırıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.