Araç hasar kaydı sorgulaması artık çok kolay

SİGORTA Bilgi ve Gözetim Merkezi, rehberlik işletmecilerinden Pluss Telekom ile yeni bir işbirliğine gitti. Buna göre, 11890 Çağrı Merkezi aracılığı ile vatandaşlar "araç hasar, araç detay, değişen parça, trafik ve kasko poliçe, kaza tespit tutanağı, hasarı ödeyecek sigorta şirketi ve vefat edenlere ait hayat poliçesi" bilgilerine, kolayca ulaşabilecek. 11890 Çağrı Merkezinin 1 Ekim 2018 tarihinde faaliyete geçmesinin ardından 2019 yılı sonuna kadar 400 kişilik istihdam sağlaması hedefleniyor.

ARAÇ HASAR KAYDI SORGULAMASI ÇOK KOLAY OLACAK

Sahibi olmak istediği aracın hasar geçmişini öğrenmek isteyenlerin kullanabileceği en kolay yollardan birisi de 11890 Çağrı Merkezini aramak olacak. 2018 Ekim ayı içerisinde hizmete sokulan 11890 Alo Hasar Sorgulama servisiyle araç hasar kaydı sorgulama işlemini gerçekleştirmek oldukça kolay. 11890 numarasını aradığınızda karşınıza çıkan Hasar Danışmanınız sizden sorgulamak istediğiniz aracın plakasını veya şaşi numarasını alarak sorgulama yapıyor ve sonucu size okuyor. Buna ek olarak dilerseniz kendi cep telefonunuza veya belirteceğiniz başka bir cep telefonuna sorgulama sonucunu ücretsiz olarak SMS ile iletiyor.

ARAÇ HAKKINDA BİR ÇOK BİLGİYİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Araç Detay Sorgulaması Çağrı Merkezi Hizmeti ile dilediğiniz aracın marka ve modelini, hangi illerde tescilinin olduğunu, kasko bilgilerini, trafiğe çıkış tarihini, plaka değişimi olup olmadığını, araç türündeki değişim listesini, son sahip bilgisini ve süresini öğrenebilirsiniz. Hasar kaydı olan araçlar için ayrıca Değişen Parça Sorgulaması Hizmeti de alabilirsiniz. Dilediğiniz aracın geçmişte değişen parçalarını, parçaların orijinal olup olmadığını, parçanın kaç adet olduğunu, kaza tarihini, tamirat anındaki kilometre bilgisini, toplam değişen parça tutarını, toplam işçilik tutarını öğrenebilirsiniz.

KASKO YAPTIRILMAYAN DÖNEM BİLGİLERİNİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

11890 Çağrı Merkezi ile ayrıca Kaskosuz Dönem Sorgulaması Hizmeti de alabilirsiniz. Dilediğiniz aracın trafiğe çıkış tarihini ve trafiğe çıkış tarihinden bugüne kadar kasko yaptırılmayan dönem bilgilerini öğrenebilirsiniz. Bu hizmetlere ek olarak hasarı ödeyecek şirket sorgulaması, poliçe sorgulaması, tutanak sorgulaması ve vefat eden için hayat poliçe sorgulaması hizmetlerini de alabilirsiniz.